Экология, стресс, лишний вес: врачи о том, что разрушает репродуктивное здоровье

Сегодня 15-17% супружеских пар сталкиваются с проблемами в зачатии – это почти каждая пятая пара. При этом ситуация не улучшается. О том, почему это происходит и когда супругам стоит обратиться за помощью медиков, говорили на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Количество пациентов в центрах, которые занимаются репродуктивным здоровьем, стабильно большое. Мы видим, что проблем становится все больше», – констатировала главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Татарстана Фирая Сабирова.

Отдельная тревожная тенденция – качество репродуктивного здоровья мужчин. В структуре бесплодного брака вклад мужского фактора сейчас порядка 30%. Еще 15-20 лет назад было 15%.

«Невынашивание беременности у женщины может зависеть от качества биологического материала мужчины. Это мы очень хорошо наблюдаем в программах ЭКО. Если есть мужской фактор, эмбрионы на третий день останавливаются в развитии. При том, что у женщин все хорошо, а есть только проблемы мужчины», – объяснила Сабирова.

Причины этого разные: экология, стресс и даже то, что мужчины более поверхностно относятся к своему здоровью. Если спросить мужчину, здоров ли он, большая часть скажет «да». Они склонны преувеличивать состояние своего здоровья и меньше обращаются к врачам, отметила репродуктолог. Еще одна проблема – лишний вес, который влияет на репродуктивную функцию и у женщин, и у мужчин.

Здесь Сабирова напомнила о бесплатном и доступном инструменте – диспансеризации репродуктивного здоровья. Программа идет уже третий год и впервые обратила внимание на репродуктивное здоровье мужчин. Благодаря ей можно понять, почему есть проблемы с наступлением беременности и выявить факторы риска.

«Женщина часто приходит к врачу, когда беременность уже случилась, и лечить приходится на фоне беременности. Это ограничения. Все, что можно решить до беременности, нужно решать до нее», – отметила Фирая Сабирова.

Заведующий акушерским отделением №2 Перинатального центра РКБ Фаниль Набиев добавил: сегодня в роддом поступают пациенты высокого риска со всей республики. Это сердечно-сосудистые и эндокринные патологии, а также патологии нервной системы. С возрастом течение хронических заболеваний только усложняется, но женщины часто не обращают на них внимание и не обследуются. А это опасно для течения беременности.

«Наша современная перинатальная медицина организована так, что готова 24/7 оказывать пациентам высококвалифицированную медицинскую помощь, чтобы пациенты безопасно могли доносить беременность и спокойно родить здорового ребенка. Однако принимать решение о беременности надо вовремя, потому что с возрастом такая беременность может быть разрешена только в перинатальном центре с участием смежных специалистов», – отметил Набиев.

Доктор добавил, что сейчас семьи стали обращаться за помощью вовремя.

Когда же паре обращаться к врачу? Готовиться к здоровому зачатию нужно минимум за три месяца и не только женщине, но и мужчине.

«Тот сперматозоид, который будет оплодотворять яйцеклетку, начинает свой путь за 70 дней до того, как доберется до яйцеклетки. Поэтому надо готовиться заранее. Что касается бесплодия, то я уже давно занимаюсь этой проблемой, и сейчас крайне редко встречаются пары, которые приходят и говорят: мы три года пытаемся забеременеть. Сейчас таких пар очень мало и очень радует, что они приходят намного раньше. Мы берем эту пару, потому что нам очень важно, чтобы они пришли, и начинаем обследовать и готовить к беременности», – рассказала Сабирова.

«Если раньше мы видели пациентов после ЭКО в возрасте ближе к сорока и более, то сейчас приходят беременные в 20-21 год, когда беременность наступает в результате ЭКО. Это означает, что пара осознанно подошла к своей беременности и планировала ее», – добавил Фаниль Набиев.

Медицина шагнула далеко вперед и способна разрешить многие проблемы. Однако, напоминают врачи, наше здоровье на 50% зависит от образа жизни. Самый большой подарок, который мы можем сделать своему ребенку – это вложиться в его здоровье.

«А вклад в его здоровье – это вклад в свою беременность. Полюбите своего ребенка и дайте ему этот подарок, дайте ему возможность родиться здоровым», – заключила Фирая Сабирова.