Репортаж со снегоплавильного пункта в Казани: «Всю ночь придется простоять в очереди…»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Снегоплавильные пункты в Казани могут утилизировать более 8 тысяч тонн снега в сутки

Снегоплавильная система представляет собой бетонную камеру, которая на глубину 6 метров уходит под землю. Камера прикрыта решеткой. Внизу через эту емкость протекают канализационные воды. Снег выгружается на решетку и попадает в воду, имеющую температуру примерно 14-15 градусов. Отсюда вода уходит к очистным сооружениям. Таким образом, каждый житель города, пользуясь канализацией, вносит вклад в плавление снега. Из сточных вод поднимается пар, поэтому в снегоплавильном пункте запах стоит соответствующий.

Мы побывали в снегоплавильном пункте на проспекте Победы. Машины сюда пропускают через шлагбаум. Перед шлагбаумом очередь. Машина выгружает снег на решетку. Липкий плотный комок снега с первого раза не выгружается, машине приходится сделать рывок вперед, чтобы избавиться от остатков. Машина выезжает, а оставленный ей снег по решетке разравнивает трактор с ковшом. Таким образом, снег через решетку весь улетает вниз, в камеру со сточными водами. После этого на решетку заезжает следующий грузовик.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если в снег попал крупногабаритный мусор, то он задерживается на поверхности решетки. Операторы снегоплавильного пункта следят за всем процессом.

В Казани снегоплавильные пункты относятся к «Водоканалу». Хотя мы приехали в сопровождении пресс-секретаря «Водоканала» и заранее все было согласовано, у шлагбаума охрана выразила недовольство нашим визитом: «Что вы здесь делаете? Кто разрешил? Нам никто не звонил». Объяснили, что намерения у нас самые добрые – показать, как хорошо выполняют свою работу снегоплавильные пункты в Казани.

В этом пункте три камеры. Одна камера в сутки утилизирует 574 тонны снега. Счет ведется в тоннах, а не по количеству машин. Если в одном грузовике в среднем 10 тонн снега, то за сутки пункт может принять 57 машин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вокруг камер целые горы снега. Во время сильных снегопадов это место также служит складом для снега. Когда осадков нет, эти кучи тоже отправляют в камеры.

Всего в Казани 8 снегоплавильных пунктов, в них 14 камер. У Казани мощностей хватает на утилизацию более 8 тысяч тонн снега в сутки. В дни обильных снегопадов камеры работали сверх своих мощностей. В пункте на проспекте Победы исходная мощность трех камер – 1744 тонны в сутки, однако в отдельные дни эти показатели были заметно выше. С начала зимы этот пункт принял более 151 тысячи тонн снега.

В 8 пунктах Казани в совокупности было утилизировано более 714 тысяч тонн снега. По сравнению с этим же временем прошлого года на 66 процентов больше. Учитывая, что в городе снега еще очень много, цифры будут еще выше.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если сделаю еще один рейс, то всю ночь придется простоять в очереди»

А теперь об очередях… Такую очередь из грузовиков увидишь редко. Корреспондент «ТИ» встречалась с таким большим количеством авто только у Буинского сахарного завода в сезон уборки свеклы.

Здесь очередь протянулась до проспекта Победы. При нас через шлагбаум заехала одна машина, остальные друг за другом передвинулись вперед на несколько метров. Водитель первого в очереди автомобиля открыл дверь, и мы с ним поговорили. Рамис рассказал, что приехал в пункт еще в 10 утра. На наших часах к тому моменту уже 13.00. Получается, он три часа простоял в очереди. Снег он привез из Константиновки с территории организации. Его грузовик, например, имеет вместимость 8 тонн.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вчера так же пришлось ждать. Работы много. Я здесь в командировке, приехал из Азнакаево. Это не моя машина, владелец в отпуске, поэтому пришлось приехать мне. Снега много, поэтому тяжело. Я по Казани не езжу, привожу только с территории этой организации. Сегодня только этот вот один рейс. Сейчас выгружу и поеду. Если привезу еще, то всю ночь придется простоять в очереди», – рассказал он.

«Труднее всего — сидеть в очереди»

Удалось поговорить с еще несколькими водителями в очереди. Ильдар привез снег с улицы Вишневского. Он тоже встал в очередь в районе 10 часов. Ильдар рассказал, что много лет работает на вывозе снега с улиц Казани.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В шесть утра выхожу на работу, прихожу по-разному, в три, четыре, пять вечера. Мы ездим в разные снегоплавильные пункты, не только в этот. Иногда делаю 4-5 рейсов в день, сегодня сделал всего три рейса. Самое трудное – сидеть в очереди, ждать очень долго, коротаю время в телефоне. Сегодня ждал больше трех часов. С собой беру поесть. В этом году работы много, в субботу тоже выхожу на работу, и ночью приходиться выходить. Все равно свою работу люблю, куда деваться, семью же кормить надо», – поделился Ильдар.

Интересуюсь, влияют ли объемы снега на размер зарплаты. «Хотя снега много, зарплаты больше не становится», – говорит он.

Водители в очереди помогают друг другу с едой. При нас встретились два парня, один передал другому поесть.

Мужчина средних лет Сергей, который только что свернул с проспекта Мира на дорогу, ведущую к пункту, рассказал, что на вывозе снега работает около 10 лет. Хотя его грузовик еще достаточно далеко от шлагбаума, он уже успел потратить полчаса в очереди.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Работаю с утра до вечера. Получается 3-4 рейса в день. Сегодня ждать приходится дольше. Мы расчищаем мосты в городе, этот снег тоже привез с моста на улице Гвардейская. Мы снег отвозим в разные пункты, куда ближе – туда и едем», – рассказал Сергей.

Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского