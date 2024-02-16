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Татар-информ
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Репортаж со снегоплавильного пункта в Казани: «Всю ночь придется простоять в очереди…»
В Казани дорожники разбирают сугробы и расчищают дороги и тротуары после обильного снегопада. Каким способом утилизируют снег? Достаточно ли у города мощностей, чтобы оперативно избавиться от аномальных объемов снега? Корреспондент «Татар-информа» побывала в одном из снегоплавильных пунктов Казани.
Снегоплавильные пункты в Казани могут утилизировать более 8 тысяч тонн снега в сутки
Снегоплавильная система представляет собой бетонную камеру, которая на глубину 6 метров уходит под землю. Камера прикрыта решеткой. Внизу через эту емкость протекают канализационные воды. Снег выгружается на решетку и попадает в воду, имеющую температуру примерно 14-15 градусов. Отсюда вода уходит к очистным сооружениям. Таким образом, каждый житель города, пользуясь канализацией, вносит вклад в плавление снега. Из сточных вод поднимается пар, поэтому в снегоплавильном пункте запах стоит соответствующий.
Мы побывали в снегоплавильном пункте на проспекте Победы. Машины сюда пропускают через шлагбаум. Перед шлагбаумом очередь. Машина выгружает снег на решетку. Липкий плотный комок снега с первого раза не выгружается, машине приходится сделать рывок вперед, чтобы избавиться от остатков. Машина выезжает, а оставленный ей снег по решетке разравнивает трактор с ковшом. Таким образом, снег через решетку весь улетает вниз, в камеру со сточными водами. После этого на решетку заезжает следующий грузовик.
Если в снег попал крупногабаритный мусор, то он задерживается на поверхности решетки. Операторы снегоплавильного пункта следят за всем процессом.
В Казани снегоплавильные пункты относятся к «Водоканалу». Хотя мы приехали в сопровождении пресс-секретаря «Водоканала» и заранее все было согласовано, у шлагбаума охрана выразила недовольство нашим визитом: «Что вы здесь делаете? Кто разрешил? Нам никто не звонил». Объяснили, что намерения у нас самые добрые – показать, как хорошо выполняют свою работу снегоплавильные пункты в Казани.
В этом пункте три камеры. Одна камера в сутки утилизирует 574 тонны снега. Счет ведется в тоннах, а не по количеству машин. Если в одном грузовике в среднем 10 тонн снега, то за сутки пункт может принять 57 машин.
Вокруг камер целые горы снега. Во время сильных снегопадов это место также служит складом для снега. Когда осадков нет, эти кучи тоже отправляют в камеры.
Всего в Казани 8 снегоплавильных пунктов, в них 14 камер. У Казани мощностей хватает на утилизацию более 8 тысяч тонн снега в сутки. В дни обильных снегопадов камеры работали сверх своих мощностей. В пункте на проспекте Победы исходная мощность трех камер – 1744 тонны в сутки, однако в отдельные дни эти показатели были заметно выше. С начала зимы этот пункт принял более 151 тысячи тонн снега.
В 8 пунктах Казани в совокупности было утилизировано более 714 тысяч тонн снега. По сравнению с этим же временем прошлого года на 66 процентов больше. Учитывая, что в городе снега еще очень много, цифры будут еще выше.
«Если сделаю еще один рейс, то всю ночь придется простоять в очереди»
А теперь об очередях… Такую очередь из грузовиков увидишь редко. Корреспондент «ТИ» встречалась с таким большим количеством авто только у Буинского сахарного завода в сезон уборки свеклы.
Здесь очередь протянулась до проспекта Победы. При нас через шлагбаум заехала одна машина, остальные друг за другом передвинулись вперед на несколько метров. Водитель первого в очереди автомобиля открыл дверь, и мы с ним поговорили. Рамис рассказал, что приехал в пункт еще в 10 утра. На наших часах к тому моменту уже 13.00. Получается, он три часа простоял в очереди. Снег он привез из Константиновки с территории организации. Его грузовик, например, имеет вместимость 8 тонн.
«Вчера так же пришлось ждать. Работы много. Я здесь в командировке, приехал из Азнакаево. Это не моя машина, владелец в отпуске, поэтому пришлось приехать мне. Снега много, поэтому тяжело. Я по Казани не езжу, привожу только с территории этой организации. Сегодня только этот вот один рейс. Сейчас выгружу и поеду. Если привезу еще, то всю ночь придется простоять в очереди», – рассказал он.
«Труднее всего — сидеть в очереди»
Удалось поговорить с еще несколькими водителями в очереди. Ильдар привез снег с улицы Вишневского. Он тоже встал в очередь в районе 10 часов. Ильдар рассказал, что много лет работает на вывозе снега с улиц Казани.
«В шесть утра выхожу на работу, прихожу по-разному, в три, четыре, пять вечера. Мы ездим в разные снегоплавильные пункты, не только в этот. Иногда делаю 4-5 рейсов в день, сегодня сделал всего три рейса. Самое трудное – сидеть в очереди, ждать очень долго, коротаю время в телефоне. Сегодня ждал больше трех часов. С собой беру поесть. В этом году работы много, в субботу тоже выхожу на работу, и ночью приходиться выходить. Все равно свою работу люблю, куда деваться, семью же кормить надо», – поделился Ильдар.
Интересуюсь, влияют ли объемы снега на размер зарплаты. «Хотя снега много, зарплаты больше не становится», – говорит он.
Водители в очереди помогают друг другу с едой. При нас встретились два парня, один передал другому поесть.
Мужчина средних лет Сергей, который только что свернул с проспекта Мира на дорогу, ведущую к пункту, рассказал, что на вывозе снега работает около 10 лет. Хотя его грузовик еще достаточно далеко от шлагбаума, он уже успел потратить полчаса в очереди.
«Работаю с утра до вечера. Получается 3-4 рейса в день. Сегодня ждать приходится дольше. Мы расчищаем мосты в городе, этот снег тоже привез с моста на улице Гвардейская. Мы снег отвозим в разные пункты, куда ближе – туда и едем», – рассказал Сергей.
Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского
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