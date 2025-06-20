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Экономика 20 июня 2025 07:38

Репик предложил ввести комиссию по инвестициям для компаний, которые хотят вернуться в РФ

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Для компаний, которые хотят вернуться в Россию, уместно ввести правительственную комиссию по иностранным инвестициям. С такой инициативой выступил председатель объединения «Деловая Россия» Алексей Репик.

«Есть комиссия по иностранным инвестициям, которая работает, она и раньше работала, просто не в таком масштабе и объеме. Вот этот же инструментарий, мне кажется, очень уместно задействовать в текущей ситуации», – цитирует Репика ТАСС.

Он отметил, что члены движения уже разработали и предложили все критерии, но их еще нужно доработать. При этом решения следует принимать индивидуально в отношении каждой компании.

Репик добавил, что компании, которые покинули РФ и теперь хотят вернуться, должны понимать ответственность за свои действия и не совершать ошибок в будущем.

Ранее экономист Александр Разуваев допустил возвращение ушедших из России брендов уже в этом году. При этом он отметил, что ушедшие бренды вернутся в нашу страну на тех условиях, на каких «мы их пустим».

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#инвестиции #компании #Россия
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