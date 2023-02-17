Репетиция перед ЦСКА: кто лидеры «Рубина» и в чем рецепт Уткульбаева на сборах в Турции

«Рубин» тяжело вкатывался в матч и провалил начало, отпечаток оставила игра с «Краснодаром – 2»

Матч против «Краснодара-2» получился крайне энергозатратным для «Рубина». Команды играли три тайма по 45 минут, было много борьбы и грубых нарушений. Молодежь «Краснодара – 2» вышла очень заряженной на игру против звездного состава «Рубина» и старалась как можно сильнее насолить коллективу Уткульбаева.

Возможно, именно из-за утомительного и тяжелого прошлого матча футболисты казанского клуба долго вкатывались в игру с «Ахматом». Грозненцы с заметным перевесом контролировали ход встречи. У «Рубина» не работала атака как нужно, игроки злились друг на друга и периодически чрезмерно эмоционально замечали ошибки своих коллег по полю. Самыми активными «пихателями» были Алан Дзагоев и Илья Самошников, которые похоже при Уткульбаеве с головой погрузились в роли лидеров. Экс-игрок ЦСКА был координатором атак казанцев, и при каждой неудаче в действиях партнеров реагировал так, будто бы ошибся сам. Через фланг Самошникова в первом тайме проходила чуть ли не каждая вторая атака казанцев, поэтому Илья был также чрезмерно требователен к своим одноклубникам.

«Рубин» пропустил в матче первым на 17-й минуте. Неразбериха в действиях защитников привела к тому, что Ильин легко расстрелял ворота Дюпина. В первом тайме грозненцы легко могли забивать 2-3 мяча, но несколько раз голкиперу «Рубина» удалось здорово вступить в игру и сохранить интригу в матче.

Вторые 45 минут показали, что «Рубин» может спокойно играть на равных с клубами РПЛ

Во втором тайме казанцы будто бы прощупали нить игры и поняли, в какой футбол им необходимо играть. Уткульбаев сделал ряд перестановок и существенно видоизменил состав команды. Как потом он признался, все замены были плановыми и ни в коем разе не касались того, чтобы просто дать поиграть тем футболистам, которые еще не выходили на поле.

«Это все было планово, в будущем у нас будут игры, и все ребята получат больше времени. Постепенно прибавляем игровое время всем футболистам. Единственное, из-за замены Зотова чуть больше пришлось Рахмоналиеву поиграть, а так по плану все прошло, кто должен был, получил нагрузку. Кто-то тренировался утром и получил нагрузку там. У нас еще на этом сборе две игры. Распределим силы и выполним, что хотели», - признался Уткульбаев.

«Рубин» сравнял счет на 73-й минуте после эффектного прохода Самошникова, который привел к автоголу Карапузова. Этот забитый мяч был действительно делом времени, так как во втором тайме «Ахмат» заметно подсел и раз за разом давал «Рубину» проводить опасные атаки.

Если говорить честно, то казанцы могли забить больше одного гола в матче. Во втором тайме бесчисленное количество атак шло через защитника Артема Попова. В одно мгновение даже возникло ощущение, что грозненская команда просто про него забыла и вообще никак не накрывала.

Попов был постоянно в работе, ему давали часто разгонять скоростные атаки. Однако в прошедший вечер игра у защитника совсем не клеилась. Артем часто терял мяч в простых ситуациях, а если дело доходило до паса, то он чаще был неточным, чем полезным и обостряющим.

«Свое состояние оценил бы процентов на 60, потому что не так много игрового времени было», – отметил Иванов Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» показал, что может играть на высоких скоростях и на равных с крепким середняком РПЛ. Казанцы были не просто не хуже, а большую часть матча даже лучше «Ахмата». После игры и сам Уткульбаев заявил, что матч по содержанию очень ему понравился.

«Плотный интенсивный матч провели. Наша задача была интенсивно провести стартовым составом 45 плюс 5-10 минут. Они это выполнили, движение было неплохое. В начале матча, может быть, немного разбирались с соперником. Пока мы разбирались, нам забили. Ребята продолжали выполнять то задание, которое у них было, играли активно. В конце концов сравняли счет, что немаловажно. Значит, у команды характер есть, никто не расклеился, все играли, двигались. Мне матч понравился, с соперником высокого уровня. Хорошо, что мы не растерялись, не отошли от своей игры, а до конца пытались навязать единоборства, навязать прессинг. Удовлетворение от матча есть» – подчеркнул главный тренер «Рубина».

Казанцы были не просто не хуже, а большую часть матча даже лучше «Ахмата» Фото: rubin-kazan.ru

Впереди матч с ЦСКА, готова ли физически команда к полному матчу с армейцами?

Третьи сборы проходят у «Рубина» очень насыщенно, сыграны два матча, еще две игры впереди. Следующую встречу подопечные Юрия Уткульбаева проведут против ЦСКА 19 февраля. Довольно остро после двух тяжелых матчей стоит вопрос, насколько в оптимально хорошей физической форме находится клуб.

Один из лидеров команды, полузащитник Олег Иванов на послематчевой пресс-конференции отметил, что пока «Рубин» готов физически не до конца, да и ему самому необходимо набрать нужную форму.

«Если говорить о ребятах, которые провели игрового времени больше меня, думаю, они готовы процентов на 70-80 уже. Свое состояние оценил бы процентов на 60, потому что не так много игрового времени было», – отметил Иванов

Матч с ЦСКА будет для «Рубина» самым статусным за все время, что команда готовится на сборах. Обновленный молодой коллектив Федотова амбициозно настроен на весну РПЛ и не намерен проводить в пол ноги заключительные матчи перед началом второй части чемпионата.

Мы просто играем каждый матч по отдельности с определенным заданием Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев встречу с «Ахматом» репетицией перед игрой с ЦСКА называть не стал. Для новоиспеченного специалиста казанцев вопрос результата во встрече с армейцами будет вторичен, самое главное – наиграть новые сочетания своих футболистов.

«Мы просто играем каждый матч по отдельности с определенным заданием. Мы должны быть вариативны, мы должны наиграть определенные сочетания, посмотреть кого-то на других позициях. В каждом матче решаем локальные задачи. Что касается ответов на вопросы, мы не ищем ответов на загадочные вопросы, мы просто выполняем задания и пробуем вариации. Если в предыдущие игры было много игры в низу, то сегодня столкнулись с тем, что соперник навязал единоборства вверху. Мы должны быть готовы ко всяким способам ведения игры соперника. Пришлось с достаточно мощной командой побороться, потолкаться, вверху поиграть. По интенсивности и по плотности борьбы неплохой матч, мы это выдержали – уже хорошо. Доволен игрой, состоянием ребят, тем, как они воспринимают наши задачи, наши требования», – подытожил Уткульбаев.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru

Видео: Евгений Романов