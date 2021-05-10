Репетиции оперной премьеры Маноцкова «Лодка» начнутся в Свияжске летом

В августе на острове-граде Свияжск запланирован показ оперной премьеры Александра Маноцкова «Лодка». Это третья опера из «Свияжской трилогии» композитора. На данный момент партитура оперы полностью написана, репетиции начнутся совсем скоро — летом. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заведующая отделом организации мероприятий ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск» Дина Башкирова.

Первый спектакль цикла «Сны Иакова, или Страшное место» был поставлен в Свияжске в 2017 году, второй — «Красный сад» — в 2018-м. Специально для постановки в Свияжске построили косный струг — большой деревянный корабль, характерный для этих мест.

Заключительная часть трилогии должна была появиться годом раньше, однако из-за пандемии планам композитора не суждено было сбыться. Несмотря на все препятствия, новую оперу жители и гости Свияжска увидят уже этим летом, для зрителей из Казани будет организован трансфер.

Опера основана на сюжете народной разбойничьей драмы «Лодка», которая была очень популярна и в крестьянской, и в солдатской среде, и в среде фабричных людей. Это объяснялось тем, что в ней затрагивались важные для широких народных масс вопросы.

По сюжету «шайка разбойников» во главе с атаманом и есаулом плывет по Волге. Есаул в подзорную трубу оглядывает местность и докладывает атаману о том, что видит. Когда на берегу попадается большое село, разбойники высаживаются и нападают на помещичью усадьбу. Согласно другому известному бродячему сюжету, разбойники ходили по реке и зарывали клады в откосах.

Маноцкову показалось, что зрителю было бы интересно, что события первых двух частей трилогии происходят на острове, а в третьей части герои уплывают с острова. Третья история, как и предыдущие две, будет окутана мистификацией, навеянной топонимами этих мест.

«В опере „Лодка“ так придумано, что это не просто разбойники уплывают и поют песню „Вниз по матушке по Волге“, а это уплывание из мира живых в другой мир. Как это собственно на острове всегда и было. Жители острова отправлялись хоронить своих мертвых на тот берег», — рассказал Маноцков, отметив, что река в этом случае превращается в реку забвения — Стикс, так как по ней переправляли мертвых.

Оперу будут исполнять 11 голосов (десять мужских и один женский), а также несколько инструменталистов. «В костном струге будут сидеть разбойники и уплывать вдаль по Волге, это и станет завершением трилогии», — подчеркнул Маноцков.