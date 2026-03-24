Рэперу Оксимирону* вынесли приговор за неисполнение обязанностей иноагента

Рэпера Оксимирона (Мирона Федорова)* заочно приговорили к 320 часам обязательных работ за неисполнение обязанностей иноагента. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Петербурга.

«Суд заочно приговорил виновного к наказанию в виде обязательных работ на срок 320 часов. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на два года», – говорится в сообщении.

Также исполнителю заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

*признан иноагентом на территории России