Репертуар Бугульминского драмтеатра пополнился драмой «Бесконечный апрель»

Репертуар Бугульминского драматического театра им. А. В. Баталова пополнился еще одним спектаклем — драматической импровизацией «Бесконечный апрель» по одноименной пьесе современного российского драматурга Ярославы Пулинович. Об этом «Татар-информу» сообщили в театре.

Над постановкой работала московский режиссер Анна Горушкина. Она уже давно сотрудничает с Московским губернским театром под руководством Сергея Безрукова, где выпустила много успешных спектаклей, а также с Вахтанговским театром.

Главную роль персонажа пенсионера Вени в спектакле «Бесконечный апрель» в два премьерных дня сыграли разные артисты — главный режиссер театра Владимир Пряхин и народный артист Александр Кочетов.

Бугульминцы тепло восприняли премьеру. «Зритель вызывал на бис. Многие плакали и узнали в персонажах себя», — поделились в театре.

На премьере спектакля также присутствовала московский критик, эксперт национальной театральной премии «Золотая маска», член экспертного совета Фестиваля малых городов под руководством Евгения Миронова Елена Груева. На обсуждении после спектакля она похвалила актерские работы, назвав их точными, яркими и глубокими. Сказала, что такие теплые и душевные спектакли сейчас нужны зрителям.

Спектакль «Бесконечный апрель» — это путешествие пожилого интеллигента в прошлое. Жизнь пенсионера Вени пришлась на трагичные, но в то же время для каждого человека по-своему счастливые вехи истории России. Родился Веня в 1912 году, ушел в мир иной в 2010-м. Он не участвует в истории страны, но является ее неотъемлемой частью.

Перед мысленным взором 98-летнего старика проходит жизнь четырех поколений его семьи со встречами и расставаниями, любовью и разочарованиями, обретениями и потерями. А вместе с ней сменяют друг друга целые эпохи.

Каждая метка, оставленная героями постановки мелом на стене шкафа, — это своего рода пропуск в прошлое. Апрель 20-х. Годы гражданской войны. Петроград. Веня маленький мальчик. Апрель 30-х. Годы репрессии. Веня школьник. Апрель 1942-го. Блокадный Ленинград. Веня полный сил мужчина. Апрель 80-х. Времена застоя. Веня пожилой человек. Начало XXI века. Эпоха реформ в России. Веня седовласый старик. Разные периоды жизни, разные люди, разные события. Но у них есть одно общее — апрель. Во все времена он наполнен свежим ветром и весенним дождем, дорогими голосами, стихами и надеждами на счастливую жизнь.

Атмосферу питерской коммуналки, в которой Веня прожил почти век, передают декорации: старинный буфет, потертое кресло, накрытое пледом, лампа с абажуром и множество радиоприемников. Некоторый реквизит подарили зрители. На сцене множество вещей. Все они дороги герою, как часть его жизни, как часть прошлого, без которого нет настоящего и будущего.