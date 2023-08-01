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Рэпера Оксимирона* оштрафовали за пост «ВКонтакте» без маркировки иноагента
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал музыканта Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон* на 40 тысяч рублей за пост во «Вконтакте» без маркировки иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Вечером 31 декабря прошлого года рэпер опубликовал пост без указания информации о распространении информации иноагентом. Суд посчитал, что данные действия привели к нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации.
В результате Мирону Федерову назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
*Рэпер Оксимирон признан в РФ иноагентом.
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