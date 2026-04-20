Рэпера Моргенштерна* обязали выплатить 7 млн за нарушение закона об иноагентах

Рэпера Алишера Моргенштерна* обязали выплатить штраф 7 миллионов за неисполнение закона об иноагентах, сообщает РИА Новости.

Суд проходил без участия исполнителя, а интересы музыканта представлял его адвокат. Моргентштерна обвиняют в том, что он, несмотря на два штрафа, продолжает выкладывать контент в соцсетях без маркировки о статусе иностранного агента. Ранее сообщалось, что прокуратура просила назначить артисту штраф 8 млн 250 тысяч рублей. Такая сумма штрафа обусловлена размером заработной платы, которую артист мог получить с июня 2022 по май 2024 года.

«Назначить Моргенштерну Алишеру наказание в виде штрафа в размере 7 миллионов рублей», – постановил суд.

*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ