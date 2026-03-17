Рэпера Моргенштерна* будут заочно судить за уклонение от обязанностей иноагента
Рэпер Моргенштерн* заочно предстанет перед судом за уклонение от обязанностей иноагента, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, исполнитель ранее привлекался к административной ответственности за отсутствие соответствующей маркировки на своем контенте. Несмотря на это, рэпер продолжил нарушать обязанности иноагента и публиковать материалы, не предупреждая аудиторию о своем статусе.
Заседание пройдет 2 апреля в Москве. Рэперу грозит до двух лет лишения свободы.
* — признан иноагентом в России