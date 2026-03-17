Происшествия 17 марта 2026 08:43

Рэпера Моргенштерна* будут заочно судить за уклонение от обязанностей иноагента

Рэпер Моргенштерн* заочно предстанет перед судом за уклонение от обязанностей иноагента, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, исполнитель ранее привлекался к административной ответственности за отсутствие соответствующей маркировки на своем контенте. Несмотря на это, рэпер продолжил нарушать обязанности иноагента и публиковать материалы, не предупреждая аудиторию о своем статусе.

Заседание пройдет 2 апреля в Москве. Рэперу грозит до двух лет лишения свободы.

* признан иноагентом в России

#иноагент #суд
