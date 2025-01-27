Рэпер Моргенштерн* объявлен в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах

Следственный комитет объявил в розыск рэпера Алишера Моргенштерна* по делу о нарушении законодательства об иноагентах. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Рэперу грозит до двух лет лишения свободы.

При этом адвокат Сергей Жорин не подтвердил и не опроверг ТАСС информацию о розыске артиста. По его словам, Моргенштерн* не уклоняется от следствия, и его местоположение известно следователю. Он уточнил, что в данный момент рэпер проходит лечение, о чем тот ранее сообщал публично.

Ранее у Моргенштерна* было арестовано имущество по указанию прокуратуры Москвы. На данный момент артист находится за пределами России.

*Минюст РФ 6 мая 2022 года внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.