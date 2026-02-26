Рэпер Гуф получил год условно по делу об ограблении полицейского

В Москве суд приговорил рэпера Гуфа (Алексея Долматова) к году условно по делу об ограблении сотрудника полиции в здании бани в Подмосковье, пишет ТАСС. Суд также переквалифицировал действия артиста со статьи «Грабеж» на «Самоуправство».

Второго подсудимого, Геворка Саруханяна, суд также приговорил к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

По версии следствия, 23 октября 2024 года в банно‑оздоровительном комплексе в деревне Малые Горки Долматов и Саруханян во время ссоры отобрали у мужчины iPhone 14 Pro. По данным следствия, Саруханян удерживал потерпевшего, а Долматов угрожал ему и ударил по лицу как минимум два раза. Позже выяснилось, что пострадавшим был полицейский Михаил Мартьянов, находившийся вне службы.