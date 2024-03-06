Рэп-группа «Иттифакъ» выпустит альбом в день премьеры спектакля по их песням

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В день премьеры спектакля «Флешка, рэп һәм мәхәббәт» («Флешка, рэп и любовь») в театре имени Карима Тинчурина татарский рэп-коллектив Иттифакъ (Ittifaq) выпустит альбом на музыкальных площадках. Спектакль станет первой рэп-оперой (хип-хопера) на татарской сцене. Основатель первой рэп-группы Иттифакъ и музыкального лейбла Yummy Music Ильяс Гафаров спектакль отметил как новый уровень для песен группы.

Хип-хоперу «Флешка, рэп и любовь» театр Тинчурина представил в Центре медиаконтента Казанского института культуры в IT-парке им.Б.Рамиева.

«Новый спектакль посвящен творчеству первой татарской рэп-группы Иттифакъ. События в спектакле описываются в песнях группы и рэп-композиции исполняют артисты театра. Они исполняют свои песни в студии звукозаписи. Поэтому пресс – конференцию мы проводим на этой площадке», - пояснили организаторы.

Директор Тинчуринского театра Фанис Мусагитов, главный режиссер Тинчуринского театра Туфан Имамутдинов, актриса театра Гузель Галиуллина сидели с наушниками внутри студии, а журналисты расположились по другую сторону студии рядом с основателем первой татарской рэп-группы Иттифакъ и лейбла Yummy Music Ильясом Гафаровым.

«Молодежь живет в своем мире - закрывшись, в виртуальном мире. Они мечтают быстро снять видео и получить популярность. Все очень поверхностно. Их как-то надо вытащить из этого мира - мы решили сделать об этом спектакль», – сказал главный режиссер театра Тинчурина Туфан Имамутдинов о будущей премьере.

Он также молодежь о своих проблемах говорит открыто.

«Хип-хоп – уличная культура. Это очень открытая культура и молодежь о своих проблемах говорит открыто. Они делятся об этом со своими друзьями, подписчиками. Это очень открытый спектакль с очень открытым сюжетом. Там нет множества смысловых слоев, все очень просто. Как и сам рэп», – пояснил режиссер.

Творческая группа спектакля: художник – Лилия Имамутдинова, композитор и музыкальное оформление – Ильяс Гафаров, авторы песен – Ильяс Гафаров, Назим Исмагилов (УСАЛ), Зулейха Камалова; хореограф – Марат Казыханов, художник по свету – Ильдар Шакиров.

В спектакле участвуют 11 персонажей. Драматург Ильгиз Зайниев придумал им оригинальные фамилии. Среди них есть герои с такими фамилиями, как Башбаштаков, Матурова, Ничаваева и другие.

«У этого спектакля своя атмосфера и мы не можем здесь жить как обычные драматические артисты. Здесь другой стиль, другие отношения. Мой персонаж по фамилии Матурова жаждет красивой жизни. Ее тоже можно понять», – рассказала о своем персонаже актриса Галиуллина.

По словам директора театра Мусагитова, рассчитанный на молодежную аудиторию спектакль может быть интересен и взрослому поколению.

«Они будут вспоминать свою молодость, свои устремления», - предположил он.

Имамутдинов, представляя Гафарова, сказал, что они работают не с какой-то новой музыкальной группой, а с группой Иттифакъ, которая вырастила несколько поколений молодых людей.

«Мне было радостно слышать, что будет спектакль. Поколение, которое выросло на наших песнях, не очень представлено в современной культуре. Хотя сейчас большую часть общества представляют те, кто в начале 2000-х был молодым. Когда они росли, современная татарская культура только начинала формироваться. Так как мы слушали рэп, то хотели выпустить нечто подобное на татарском языке», - делится Гафаров.

Напомним, что 19-20 марта в 18.30 Татарский государственный театр драмы и комедии им. Тинчурина представит премьеру хип-хоперы «Флешка, рэп һәм мәхәббәт» («Флешка, рэп и любовь») (18+). Автор - Ильгиз Зайниев, режиссер – главный режиссер театра Туфан Имамутдинов. Этот спектакль - третья премьера театрального сезона.

Рузиля Мухаметова