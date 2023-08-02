Реорганизацию движения в центре Казани отложили – завершить ее планировалось в 2021 году

Фото: «Татар-информ»

Проект полной реорганизации движения транспорта в центре Казани пока отложили. Первая очередь работ стартовала в 2020 году с Лево-Булачной улицы, а завершить их власти города планировали в 2021 году, повысив среднюю скорость автомобилей на 8%. Как пояснили представители мэрии в соцсетях, проект оказался слишком емким по вложению средств и объемам работ.

«<…> Этот проект предполагает серьезные инфраструктурные изменения, которые требуют большого финансирования. Пока, к сожалению, средств на реализацию этих планов не выделено», – сообщили в администрации, ссылаясь на Комитет внешнего благоустройства.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Введение новой схемы движения транспорта в центре города должно было, по планам мэрии города, сократить пробки по ул.Тихомирного. Время задержки транспорта хотели снизить на 40%, а также освободить от транзитного потока улицу Лево-Булачную и сделать более безопасным движение вдоль Булака на перекрестке с улицей Татарстан. Предполагалось, что Тихомирнова станет односторонней, а Лево-Булачная — двусторонней, нетранзитной и частично пешеходной.

О новых сроках и планах по реализации проекта власти города пока не сообщают.