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РЭО: На саммите БРИКС в Казани обсудят экологию и темы обращения с отходами
На саммите стран БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, обсудят экологию, и в частности тему обращения с отходами. Как сказал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, программа будет обширной.
«Мы хотели бы присоединиться к обсуждению не только вопросов, связанных с отходами, но и вопросов мониторинга окружающей среды. Это продолжение или определенное отражение проекта экомониторинга, который сейчас реализуется на федеральном уровне. Мы хотели бы обсуждать принципы распределения зеленых единиц в рамках углеродной повестки», - цитирует спикера ТАСС.
Со слов Буцаева, на саммите обсудят и рекультивацию полигонов, а также зеленые принципы в проблеме снижения выбросов от свалок и полигонов. Спикер также поддержал создание общего углеродного рынка БРИКС.
Еще он считает, что в данном направлении будет объективная последовательность действий отдельных стран, приводящая к созданию общего рынка. Буцаев выразил уверенность в том, что приведение методологий к единообразию относительно такого понятия, как зеленая единица или углеродная зеленая единица – эта важная задача. Также следует, по его мнению, привести к единым понятным правилам обмена указанными углеродными единицами для сохранения единообразной политики климатической устойчивости.
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