Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Реновация вертолета «Актай» и модели для нефтехимии: зачем Казань собирает математиков
Около сотни ученых со всей России и из Белоруссии приедут в столицу Татарстана 3 по 7 июня. Они обсудят широкий спектр научных вопросов, которые найдут отражение и в практических разработках. Подробнее – в материале «Татар-информа».
Секции конференции примут пять вузов Татарстана
«Этот год для нас особенный, он объявлен в Татарстане Годом научно-технологического развития. Поэтому так масштабно пройдет Международная казанская мультиконференция. Она объединит три крупных мероприятия: конференцию “Математические методы в технике и технологиях” и “Киберфизические системы: проектирование и моделирование” и “Дифференциальные уравнения и их приложения”», – сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» Президент Академии наук Татарстан Рифкат Минниханов.
Мероприятия пройдут в самой Академии наук РТ, Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ), Казанском национальном исследовательском техническом университете имени Туполева (КНИТУ – КАИ) , Казанском федеранльном университете (КФУ), Университете Иннополис и Казанском государственном институте культуры.
«Особенностью конференции станет обсуждение квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций с участием экспертов высшей аттестационной комиссии», – добавил спикер.
Всего уже подано для участия в конференции порядка 280 научных статей. В их создании было задействовано около 1 тыс. ученых.
При этом Рифкат Минниханов призвал масштабировать конференцию и поручил в следующем году расширить программу до 500 статей.
«Татарстан – инновационный центр интеграции промышленности, науки и образования»
Символично, что в этом году местом проведения мультиконференции выбран именно Татарстан, так как республика остается одним из ведущих регионов страны в части применения научных разработок на производстве, поделилась заместитель председателя регионального отделения Профессорского собрания России Тамара Чистякова.
«Не случайно площадкой проведения конференции выбран Татарстан, так как это центр интеграции промышленности, науки и образования. Это позволило нам рассматривать на конференции конкретные математические модели для применения на производствах», – заявила она.
На всех секциях конференции будут рассмотрены вопросы импортозамещения и реинжиниринга. В частности, разработка автоматизированных систем для промышленности по разным направлениям в условиях цифровизации, главным ядром которых являются математические модели.
«На конференции будут рассмотрены вопросы выбора реализации интеграции методов и технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для промышленных и технических систем», – добавила она.
Также обсудят построение цифровых информационных моделей, по котором можно построить объекты и киберфизические системы для промышленности.
«Международная казанская мультиконференция – это площадка, которая отвечает на реальные вызовы промышленности и подготовки кадров на мощной интеллектуальной площадке Татарстана», – заключила Чистякова.
На конференции «возродят» вертолет «Актай»?
Рассуждая о практической пользе конференции слово взяли ректора вузов, которые будут принимать секции. Интересными подробностями поделился руководитель КНИТУ – КАИ имени Туполева Тимур Алибаев.
«Передовая инженерная школа, которая пройдет в рамках конференции в нашем вузе, носит название “Комплексная инновационная инженерия”. У нее много статусных больших индустриальных партнеров. Все они будут участвовать в мероприятии. В частности, один из проектов, который будет обсуждаться, это создание нового вертолета на базе отечественного двигателя ВК-650. Это реновация проекта, известного в Татарстане как “Актай”», – заявил ректор.
Он напомнил, что в свое время проект вертолета «Актай» был приостановлен, но сейчас прямо на базе казанского вертолетного завода создается студенческое конструкторское бюро для разработки этой идеи.
«Результаты конференции могут позволить оптимизировать нефтехимическое производство»
Сессию, посвященную нефтегазохимии, примет Казанский национальный технологический университет. По словам ректора вуза Юрия Казакова, весь этот сектор очень заинтересован в научных разработках, так как они помогают оптимизировать производство.
«Промышленность очень заинтересована в результатах конференции. Развитие направления разработки математических моделей позволяет существенно сократить количество экспериментов через их прогнозирование. Что касается практической реализации, в нашем случае это нефтехимия, то это позволяет оптимизировать химико-технологический процесс», – пояснил он.
Казаков подчеркнул, что методы математического моделирования широко применяются в различных областях знаний. На конференции будут представлены главные тренды этого направления, а также ученые получат возможность обменяются опытом.
«Сегодня средний срок жизни технологии всего шесть-семь лет»
У крупных индустриальных игроков нет выбора, им нужно следить за всеми научными инновациями, чтобы оставаться на высоком уровне. Таким мнением поделился первый проректор – проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский.
«Любая технология живет шесть-семь лет, затем меняется. Поэтому сейчас у индустриальных партнеров нет возможности не участвовать в научных разработках совместно с людьми, которые занимаются фундаментальной наукой. Это будущее», – пояснил он.
На базе КФУ будет проходить конференция «Дифференциальные уравнения и их приложения». Она будет посвящена математику, заслуженному профессору университета Валентину Жегалову.
«Казань всегда была математическим центром. Важно помнить, что математика – это и язык, и инструмент, и экспертная система для описания всех процессов, которые происходят в природе, технологиях и так далее», – заключил Таюрский.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»