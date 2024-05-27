Реновация вертолета «Актай» и модели для нефтехимии: зачем Казань собирает математиков

Рифкат Минниханов: «Этот год для нас особенный, он объявлен в Татарстане Годом научно-технологического развития»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Секции конференции примут пять вузов Татарстана

«Этот год для нас особенный, он объявлен в Татарстане Годом научно-технологического развития. Поэтому так масштабно пройдет Международная казанская мультиконференция. Она объединит три крупных мероприятия: конференцию “Математические методы в технике и технологиях” и “Киберфизические системы: проектирование и моделирование” и “Дифференциальные уравнения и их приложения”», – сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» Президент Академии наук Татарстан Рифкат Минниханов.

Мероприятия пройдут в самой Академии наук РТ, Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ), Казанском национальном исследовательском техническом университете имени Туполева (КНИТУ – КАИ) , Казанском федеранльном университете (КФУ), Университете Иннополис и Казанском государственном институте культуры.

«Особенностью конференции станет обсуждение квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций с участием экспертов высшей аттестационной комиссии», – добавил спикер.

Всего уже подано для участия в конференции порядка 280 научных статей. В их создании было задействовано около 1 тыс. ученых.

При этом Рифкат Минниханов призвал масштабировать конференцию и поручил в следующем году расширить программу до 500 статей.

Тамара Чистякова: «Не случайно площадкой проведения конференции выбран Татарстан, так как это центр интеграции промышленности, науки и образования» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Татарстан – инновационный центр интеграции промышленности, науки и образования»

Символично, что в этом году местом проведения мультиконференции выбран именно Татарстан, так как республика остается одним из ведущих регионов страны в части применения научных разработок на производстве, поделилась заместитель председателя регионального отделения Профессорского собрания России Тамара Чистякова.

«Не случайно площадкой проведения конференции выбран Татарстан, так как это центр интеграции промышленности, науки и образования. Это позволило нам рассматривать на конференции конкретные математические модели для применения на производствах», – заявила она.

На всех секциях конференции будут рассмотрены вопросы импортозамещения и реинжиниринга. В частности, разработка автоматизированных систем для промышленности по разным направлениям в условиях цифровизации, главным ядром которых являются математические модели.

«На конференции будут рассмотрены вопросы выбора реализации интеграции методов и технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для промышленных и технических систем», – добавила она.

Также обсудят построение цифровых информационных моделей, по котором можно построить объекты и киберфизические системы для промышленности.

«Международная казанская мультиконференция – это площадка, которая отвечает на реальные вызовы промышленности и подготовки кадров на мощной интеллектуальной площадке Татарстана», – заключила Чистякова.

Тимур Алибаев напомнил, что проект вертолета «Актай» был приостановлен, но сейчас на базе КВЗ создается студенческое конструкторское бюро для разработки этой идеи Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На конференции «возродят» вертолет «Актай»?

Рассуждая о практической пользе конференции слово взяли ректора вузов, которые будут принимать секции. Интересными подробностями поделился руководитель КНИТУ – КАИ имени Туполева Тимур Алибаев.

«Передовая инженерная школа, которая пройдет в рамках конференции в нашем вузе, носит название “Комплексная инновационная инженерия”. У нее много статусных больших индустриальных партнеров. Все они будут участвовать в мероприятии. В частности, один из проектов, который будет обсуждаться, это создание нового вертолета на базе отечественного двигателя ВК-650. Это реновация проекта, известного в Татарстане как “Актай”», – заявил ректор.

Он напомнил, что в свое время проект вертолета «Актай» был приостановлен, но сейчас прямо на базе казанского вертолетного завода создается студенческое конструкторское бюро для разработки этой идеи.

Юрий Казаков: «Промышленность очень заинтересована в результатах конференции» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Результаты конференции могут позволить оптимизировать нефтехимическое производство»

Сессию, посвященную нефтегазохимии, примет Казанский национальный технологический университет. По словам ректора вуза Юрия Казакова, весь этот сектор очень заинтересован в научных разработках, так как они помогают оптимизировать производство.

«Промышленность очень заинтересована в результатах конференции. Развитие направления разработки математических моделей позволяет существенно сократить количество экспериментов через их прогнозирование. Что касается практической реализации, в нашем случае это нефтехимия, то это позволяет оптимизировать химико-технологический процесс», – пояснил он.

Казаков подчеркнул, что методы математического моделирования широко применяются в различных областях знаний. На конференции будут представлены главные тренды этого направления, а также ученые получат возможность обменяются опытом.

Дмитрий Таюрский: «Казань всегда была математическим центром. Важно помнить, что математика – это и язык, и инструмент, и экспертная система для описания всех процессов» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Сегодня средний срок жизни технологии всего шесть-семь лет»

У крупных индустриальных игроков нет выбора, им нужно следить за всеми научными инновациями, чтобы оставаться на высоком уровне. Таким мнением поделился первый проректор – проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский.

«Любая технология живет шесть-семь лет, затем меняется. Поэтому сейчас у индустриальных партнеров нет возможности не участвовать в научных разработках совместно с людьми, которые занимаются фундаментальной наукой. Это будущее», – пояснил он.

На базе КФУ будет проходить конференция «Дифференциальные уравнения и их приложения». Она будет посвящена математику, заслуженному профессору университета Валентину Жегалову.

«Казань всегда была математическим центром. Важно помнить, что математика – это и язык, и инструмент, и экспертная система для описания всех процессов, которые происходят в природе, технологиях и так далее», – заключил Таюрский.