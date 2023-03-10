«Реновация и медийные инструменты»: казанцы выяснили, какими должны быть музеи будущего

В резиденции креативных индустрий «Штаб» накануне прошла встреча, на которой обсудили, какими должны быть современные музеи и выставочные пространства Казани и как площадки формируют культурный код города. Гостями стали музейные сотрудники, галеристы, искусствоведы и другие ценители искусства.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Это одна из немногих нитей, которая связывает разные времена и эпохи. С годами посещение выставочных залов перестало быть скучным занятием, ведь все чаще музейные пространства адаптируют под определенные сообщества и группы. Совокупность всех площадок создает бренд города, к которому туристы либо тянутся, либо быстро про него забывают. Хотелось бы, чтобы в Казань туристы не просто приезжали в „место, где едят эчпочмаки“, а увозили с собой определенный багаж знаний», — подчеркнул сооснователь ЦСК «Смена» Кирилл Маевский.

Он также отметил, что с каждым годом туристический поток Казани непременно растет, в связи с чем меняется облик города. Турист развивает инфраструктуру столицы республики, в частности способствует формированию новых программ культурных площадок города. Для привлечения туристов организаторы используют медийные инструменты, которые помогают посетителям снять напряжение после тяжелого дня, а также способствуют глубокому погружению в тематику экспозиции галереи или музея. Однако не всегда современные технологии смогут обеспечить львиную долю популярности места у туристов и горожан.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«После реставрации в Казани открылись многие музеи, и вроде там появились технологии, изменились экспозиции, но посещаемость и привлекательность их для горожан не увеличилась. В моем понимании современный музей должен быть доступным и открытым. Это и про коллекции, и про научную деятельность, и про инклюзию, и про навигацию. Каждое наше мультимедийное решение мы можем объяснить, почему оно дополняет общую картину», — рассказал руководитель центра «Эрмитаж-Казань» Маргарита Тихонова.

Хранитель Дома Ушковой Эдуард Хайруллин отметил, что на посещаемость влияет и идея самого пространства. Так, в историческом центре Казани находится особняк, украшающий город уже более 100 лет, сохранивший неповторимые интерьеры в первозданном виде. Дом Ушковой – архитектурная жемчужина города, которая привлекает туристов не только из Татарстана, но и других регионов страны.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Восстановление капсулы времени — это неисчерпаемая идея, которая будет интересна посетителям спустя многие-многие годы. В каждом старинном доме есть душа. Особняк Ушковой — один из таких домов, которые излучают особую энергию и, конечно, имеют уникальную историю. Этот интерес обеспечивается, в том числе, и раритетными экспонатами, которые своей красотой потрясают воображение каждого. Именно по этим причинам наши посетители возвращаются к нам на экскурсии второй и в третий разы», — поделился спикер.

Обсуждая возможность замены традиционного музея на виртуальную площадку, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин заметил, что технологии виртуальной реальности будут использоваться по мере необходимости. «Мы будем использовать их, когда это будет уместно. Но делать полностью виртуальные выставки просто ради того, что сделать — это лишено смысла. Виртуальность ради виртуальности — это нонсенс», — резюмировал он.

Отметим, что обсуждение прошло в рамках дискуссионной-образовательной программы «Городские модераторы». Гостями встречи стали музейные сотрудники, галеристы, искусствоведы и другие ценители искусства.