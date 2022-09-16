Назван крайний срок завершения реновации дворов в Менделеевске

Реновация территорий по президентской программе «Наш двор» завершится в Менделеевске до 1 октября. На сегодняшний день капитальный ремонт объектов выполнен на 96%, сообщили «Татар-информу» в администрации района.

«В целом, осталось только один двор в селе Абалачи и на 50% завешены четыре двора в селе Тихоново, в некоторых сельских поселениях еще не установлены малые архитектурные формы», — отметил источник.

После капитального ремонта заметно преобразилась территория домов по ул.Татарстана д.5 и 5а: во дворе постелили новое асфальтовое покрытие, расширили проезжую часть, добавили парковочные места, а также установили игровые площадки и спортивный комплекс для юных менделеевцев. Кроме того, здесь появились новые скамейки и урны.

Соседний дом по ул.Татарстана д.17 тоже не остался без внимания – на его территории по просьбе жителей заменили старые урны и установили новые.

К строителям во дворах присоединяются и жильцы. Так, жители дома по улице Тукая, 7 вышли на улицу рано утром, чтобы благоустроить территорию и посадить деревья около своего дома. Было высажено 25 лип и 25 рябин.

Ранее в Менделеевске показали, как преображаются фасады домов.