Реноме Билялова: что делать «Ак Барсу» на фоне постоянных травм ключевого вратаря?

Основной голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов получил травму в недавнем матче с «Трактором» (1:0). По предварительным данным, у вратаря, согласно формулировкам КХЛ, повреждение нижней части тела. На какой срок выбыл Билялов, кто его подменит в ближайших встречах «Ак Барса» – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

«Пока подробной информации о повреждении Билялова нет»

До конца регулярного чемпионата в КХЛ остается меньше месяца. В 20-х числах марта клубы лиги проведут заключительные встречи перед стартом плей-офф. В это время тренеры уделяют особенное внимание физической подготовке и состоянию хоккеистов. Но от чего никогда нельзя быть застрахованным, так это от травм, которые могут случиться у игроков в самый неподходящий момент.

Основной голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов получил повреждение нижней части тела в матче с «Трактором» (0:1) на прошлых выходных. Вратарь попросил замены уже на 13-й минуте встречи. Доигрывал в Челябинске вместо Билялова Максим Арефьев, и, надо сказать, со своими обязанностями справился великолепно – отразил 19 из 19 бросков и засушил матч.

На пресс-конференции по окончании встречи с «Трактором» Анвар Гатиятулин категорично не обозначил, сколько времени потребуется Тимуру Билялову на восстановление.

«Он получил повреждение, сейчас будем смотреть, какая там степень. Пока подробной информации нет», – сообщил наставник казанцев.

Однако очевидно, что быстро Билялов на лед не вернется. Несколько источников дают на сегодняшний день информацию, что первый номер «Ак Барса» пропустит минимум три недели из-за травмы. Успеет ли вылечиться Билялов к началу плей-офф – вопрос пока открытый.

На замену Билялову из «Барса» будет вызван, скорее всего, вратарь Александр Столпенченков

Понятно, что травма Тимура Билялова не критична для «Ак Барса» в контексте концовки регулярного чемпионата. Казанцы уже давно решили свои задачи в таблице, а отрыв от «Автомобилиста» слишком велик, чтобы беспокоиться за третью строчку на «Востоке».

Да и Максим Арефьев свой игрой в текущем сезоне не вселяет в болельщиков чувство безнадежности. Напротив, 22-летний вратарь «Ак Барса», несмотря на свой юный возраст, стоит в матчах КХЛ на удивление очень спокойно. Габаритный голкипер здорово идет по сезону с процентом отраженных бросков, не опускающимся в среднем ниже 93%.

Среди оставшихся матчей в регулярном чемпионате у «Ак Барса» есть игры с явными андердогами лиги – к примеру, с «Ладой» и «Сочи». Поэтому повторимся, что повода для переживаний за итоговый результат в «регулярке» ни у казанских болельщиков, ни у Анвара Гатиятулина нет.

Другой вопрос, как быть, если травма Тимура Билялова окажется серьезней, чем могло показаться на первый взгляд. Три недели – период не критичный, но если дольше, то «Ак Барсу» придется вызывать в расположение команды еще одного вратаря к началу первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Наиболее предсказуемая кандидатура – Александр Столпеченков из «Барса». 23-летний вратарь в нынешнем сезоне ВХЛ провел 26 матчей со средним процентом отраженных бросков за игру – около 94,1%. В отличие от Максима Арефьева, Столпеченков не обладает внушительными антропометрическими данными (рост – 183 см, вес – 80 кг). Но, как говорят «ТИ-Спорту» в кулуарах «Барса» (фарм-клуб «Ак Барса в КХЛ), у вратаря есть все задатки, чтобы играть в КХЛ. Мобильность, хорошая реакция на линии и пластичность – сильные стороны Столпеченкова.

Помимо основного голкипера «Барса», можно рассмотреть еще вариант с Михаилом Коноваловым из «Ирбиса». Этот сезон для 19-летнего вратаря определенно стал прорывным. Коновалов с процентом отраженных бросков около 93,4% добился не только 20 побед в 31 матче за «Ирбис», но и приглашения на недавний Кубок Вызова в Екатеринбурге. Вратарь талантлив, но пока что объективно сыроват для главной команды Казани.

У Билялова истекает контракт в этом году, руководство «Ак Барса» будет серьезно думать над его продлением?

К сожалению, повреждения Тимура Билялова в области паха все больше приобретают хронический характер. Из сезона в сезон голкипер стабильно вылетает на некоторый период времени из-за подобного рода травм.

В этом году повреждение Билялова может стать критичным для «Ак Барса», ведь если вратарь не восстановится к началу первого раунда, на Максима Арефьева ляжет огромная нагрузка. Молодой голкипер казанцев может перегореть и на фоне физической усталости провалить плей-офф.

Арефьев надежен, но его силы не безграничны, к тому же у голкипера совершенно нет опыта в плей-офф КХЛ. Такое в истории «Ак Барса» уже было, когда после чемпионского кубка в 2018 году на следующий сезон «Ак Барс» в первом же раунде вылетел из плей-офф, а молодой и неопытный на тот момент Подъяпольский откровенно провалил плей-офф. Он заменял хронически травмированного Эмиля Гарипова. Аналогии, как говорится, напрашиваются.

У Тимура Билялова в конце мая 2026 года истекает действующий контракт с «Ак Барсом». Нынешнее двухлетнее соглашение с зарплатой около 55 млн рублей за сезон голкипер подписал с определенным авансом. Все дело в том, что уже на протяжении 3-4 лет в КХЛ чувствуется дефицит сильных российских вратарей. А с учетом непростой политической обстановки в мире клубам лиги сейчас сложно привезти из-за границы на адекватные деньги толковых голкиперов-легионеров.

Поэтому руководство казанцев весной 2024 года не пожалело финансов на новый контракт Билялову. На каких условиях голкиперу предложат новое соглашение в «Ак Барсе» по окончании нынешнего сезона и предложат ли вообще – дилемма любопытная.

Но одно ясно точно: в этом году казанские боссы переплачивать Билялову не будут. Ожидать, конечно, от менеджмента «Ак Барса» можно чего угодно, но логика подсказывает, что не стоит. 30-летний вратарь за долгие годы пребывания в столице Татарстана так и не зарекомендовал себя надежным в плей-офф, а постоянные травмы только усугубили реноме Тимура.