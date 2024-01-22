Ренессанс «Ак Барса» и пробуждение Кагарлицкого: за счет чего казанцы выходят из пике?

«Ак Барс» победил в Казани «Спартак» в серии буллитов (4:3). Победный бросок на счету Шипачева Фото: ak-bars.ru

Болельщики заполнили трибуны с опозданием

Все билеты на домашний матч «Ак Барса» с одной из самых интригующих команд сезона, «Спартаком» Алексея Жамнова, были распроданы задолго.

В день матча в Казани бушевала стихия – шел сильный снегопад. В результате на «хоккейной» улице Чистопольской случился коллапс с общественным транспортом. За час до игры троллейбусы, идущие в сторону «Татнефть Арены», просто исчезли, впрочем как и автобусы. И даже после начала матча на остановках вдоль всей улицы все еще оставались много людей с атрибутикой «Ак Барса».

Весь первый период, а также часть второго «барсам» пришлось играть при довольно серьезных проплешинах на трибунах чаши дворца. А тут еще как назло нагрянула серьезная торсида болельщиков «красно-белых» – на гостевом секторе было не меньше двухсот фанатов «Спартака». Они громко кричали, создавая атмосферу домашнего поединка для своей команды.

Лишь ко второй половине матча трибуны «Татнефть Арены» наконец-то заполнились желающими понаблюдать за матчем. Благо, все самое интересное началось именно в третьем периоде. Казанцы усилиями Ильи Сафонова впервые в матче вышли вперед, а гости спасли концовку, благодаря шайбе 40-летнего Ильи Ковальчука. В овертайме «Ак Барс», находясь в меньшинстве, держался, как в мог, а в «валидольной» серии буллитов, все-таки забрал вторую домашнюю победу подряд.

Вряд ли кто-то из прибывших на «Татнефть Арену» по итогу матча пожалел, что преодолел все трудности логистики – команды в этот вечер наградили болельщиков сполна.

Лишь ко второй половине матча трибуны наконец-то заполнились желающими понаблюдать за матчем Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» пробуждается? Победа над «Ладой» не была разовой акцией

Поединок оказался максимально качественным. Это касается и атмосферы на арене, и сценария матча – волевые победы для «Ак Барса» в нынешнем сезоне в диковинку.

Во-первых, тренерский штаб «барсов», наконец, донес до игроков важность такого фактора, как дисциплина. Если бы не ошибка Никиты Лямкина под самый занавес, то казанцы удержали бы вполне приемлемые три удаления за игру. Как итог – волевая победа.

Во-вторых, весьма вовремя к составу подоспел Семен Терехов. Именно он был призван подменить получившего повреждение Александра Радулова в первой тройке нападения с Шипачевым и Кагарлицким, и уровень этой тройки как минимум не уронил. Более того, в серии буллитов он забросил шайбу в последней пятой попытке «Ак Барса», сравняв счет в серии, и переведя ее на дополнительные броски.

У Семена в этом матче было не так уж много игрового времени – 8 минут 44 секунды. Но за них он успел совершить отбор, выполнить силовой прием, заблокировать бросок и нанести бросок в створ. Как итог, в «победной раздевалке» 21-летний нападающий был признан лучшим игроком «Ак Барса» в матче.

Семен Терехов – лучший игрок «Ак Барса» в победном матче со «Спартаком» Фото: ak-bars.ru

Своевременно поймал кураж и Тимур Билялов. Он подтащил в концовке, когда гости в 4-минутном большинстве принялись осаждать ворота «Ак Барса», буквально расстреливая ворота казанцев. А потом и вытянул серию буллитов до того момента, когда в игру не вступил-таки Вадим Шипачев. Ассистент капитана просто устал смотреть за попытками своих партнеров и показал им, как надо это делать.

«Там Тимур уже кричал на скамейку: «Помогите, спасите!». По-моему, к тому моменту все пробили, только Юрий Иванович Бабенко (тренер «Ак Барса» – прим. Т-и.) оставался. Пришлось мне выходить», – со смехом рассказывал Шипачев журналистам в побед ной раздевалке.

Главный тренер «Ак Барса», в свою очередь, после игры отмечал, что по содержанию эта команда наиболее близка к тому, что наставники хотят видеть.

«В принципе, да, это близко [к тому, что хотим видеть]. Прошлый матч был более активным и агрессивным, сегодня было по-другому», – рассуждал Зинэтула Билялетдинов на послематчевой пресс-конференции.

«По-моему, к тому моменту все пробили, только Юрий Иванович Бабенко оставался. Пришлось мне выходить» Фото: ak-bars.ru

Две победы подряд – уверенный разгром «Лады» и волевая над «Спартаком» хороши сами по себе. Но куда важнее качество хоккея, который команда стала показывать. Его, наконец, приятно и интересно наблюдать. Если раньше «усыпительные» встречи могли пережевывать только самые преданные болельщики, то накануне вечером мы увидели один из самых ярких матчей в сезоне.

It's Alive! Кагарлицкий ожил в новом-старом звене

Сколько копий было сломано в нынешнем сезоне на тему того, с кем в звено нужно ставить резко просевшего в результативности Александра Радулова. После отбытия Дмитрия Воронкова за океан, дела у капитана шли, мягко говоря, слабовато.

В то же время, куда предпочтительнее первого звена в течение всей осени выглядело номинально второе, составленное из экс-динамовцев Дмитрия Яшкина, Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого. Именно оно было самым эффективным в первой трети регулярного чемпионата. Только вот самым пострадавшим в этой игре тасования звеньев выглядел Кагарлицкий. Его результативность была сильно далека от той, что он показывал в лучшие годы. Его 9 шайб за 47 матчей сезона не внушали оптимизма никому.

Возвращение Дмитрия Кагарлицкого в сочетание с Радуловым и Шипачевым изначально выглядело как вынужденная мера, чем преднамеренный план тренерского штаба. Выбывший Яшкин и не слишком подошедший под игровиков звезд первого звена Кошелев вынудили тренерский штаб продолжать искать варианты. Велосипед изобретать не стали, и просто вернули опробованную конфигурацию с Кагарлицким, Шипачевым и Радуловым. И это сработало!

It's Alive! Хочется воскликнуть самой знаменитой фразой из романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей». «Проспавший» большую часть сезона Дмитрий, буквально ожил.

В нынешнем сезоне на счету Кагарлицкого 23 (14+9) результативных баллов в 52 матчах Фото: ak-bars.ru

С матча против «Трактора», проходившего 12 января, когда нападающего впервые выпустили в его старом-новом звене с Радуловым и Шипачевым у Дмитрия накопилось уже 5 шайб в 5 матчах при игровом времени – 17:45 на льду.

После матча корреспондент «ТИ-Спорт» поинтересовался у Зинэтулы Хайдяровича, связано ли преображение форварда с возвращением к этим партнерам:

«Они с Шипачевым давно играют и понимают друг друга. Раньше мы переводили Кагарлицкого в другие звенья, но это было вынужденное решение. А так, это беспроигрышное решение», – ответил наставник «Ак Барса».

Но значит ли это, что при возвращении Яшкина эта связка сохранится?

«Я предвидел этот вопрос, не успел сказать. Не знаю, посмотрим, пока не могу ничего сказать», – сказал Билл.

Теперь головная боль у тренерского штаба будет, скорее, приятная. Даже с учетом отсутствия Яшкина у Билялетдинова и Бабенко есть хорошо работающее условное звено звезд и набирающее эффективность сочетание Барбера и Сафонова. За место во втором звене теперь будет нешуточная борьба.

Фото на анонсе: ak-bars.ru