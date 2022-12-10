Ренат хазрат Абянов: «Татары рефлексирующий народ: или безудержно радуемся, или грустим»

Как мечеть победила любовь к футбольным матчам, почему в Татарстане не развивают туризм для погружения в языковую среду и можно ли молдавских строителей научить татарскому, в интервью «Миллиард.Татар» главы Департамента культуры ДУМ РФ, этнографа, поэта, имама Московской соборной мечети Рената хазрата Абянова.

Ренат хазрат Абянов (справа): «Нужно повышать престиж нации, популяризировать наши традиции» Фото: из личного архива Рената хазрата Абянова

«Сошлись звезды, и так один проект о мечетях “родил” другой этнографический»

– Вы с историком и журналистом Маратом Сафаровым запустили интересный проект, связанный с историей касимовских татар. Многие оценили результат, прочитав книги «Тени Касимовского ханства» и «Темников. Крепость империй»…

– Любой проект, по сути, это целый эпизод из твоей жизни. Мне кажется, книги получились такими интересными, жизненными, потому что мы относимся к ним неформально. Если мы приезжаем куда-то и начинаем общаться с людьми, мы не ставим точку и не обрываем связи, когда книга вышла.

Несмотря на то что прошло уже много времени с их выхода, мы продолжаем с нашими героями поддерживать контакты, делиться какими-то радостными или печальными вестями. Недавно наш добрый друг Диляра Батманова (фотограф из Касимова, – прим. Т-и), женщина, которая очень сильно нам помогла в работе над «Тенями Касимовского ханства», покинула этот мир. Очень важно, что голоса, мысли, образы таких замечательных людей запечатлены и продолжают жить, ведь мы продолжаем презентовать эти книги, проводить выставки, показывать фильмы. Для нас все эти проекты очень важны, это уже часть нашей жизни.

Фото: из личного архива Рената хазрата Абянова

– С чего начался этот проект?

– Он зародился 15 лет назад. Мы с муфтием Равилем Гайнутдином (глава Совета муфтиев России и ДУМ РФ, – прим. Т-и) и его первым заместителем Рушаном Аббясовым сидели втроем, и речь шла о том, чтобы начать фиксацию мечетей, чтобы познакомить людей с их архитектурой. Архитектура российских мечетей очень самобытна. Мы начали отправляться в экспедиции или отправлять туда фотографов, начали размещать отснятый материал мечетей в календарях или организовывать выставки. Сначала внутрироссийские, теперь они приобрели уже международный характер. У нас в архиве было тогда более 8 тыс. фотографий разных мечетей. В одной из поездок я понял, что мы упускаем еще что-то важное. Мы с другом выехали на МКАД, и мне пришла мысль поехать в Касимов, это был первый мой визит туда, и я оказался не готов к этой встрече, воспринимал этот город довольно стереотипно. Когда я туда приехал, увидел очень интересный самобытный богатый мир и более трех лет потом приезжал туда, фотографировал там, познавал город. Я не знал, как именно применить этот материал. В молитвах обращаясь ко Всевышнему, я просил, чтобы если в том, что мы делаем, есть какая-то польза, то пусть этот проект получит свое продолжение. Сошлись звезды, и так один проект о мечетях «родил» другой, этнографический.

«Сняли два небольших фильма и провели целый набор видеосъемок внутри заброшенных мечетей с квадрокоптера»

– А как выбирались названия? Отражают ли они в полной мере идею, заложенную в книгах?

– Название первой книги «Тени Касимовского ханства» мы придумали, честно говоря, наверное, за несколько дней до печати. Потом так сложилось почему-то, что все наши книги, которые в рамках работы Департамента культуры ДУМ РФ мы выпускали, назывались в последний момент. Мы старались если не попасть с названием «в яблочко», то хотя бы оказаться где-то близко к истине и, конечно, постараться никого не обидеть и не расстроить. И это не просто этнографические книги, это уже целые полномасштабные проекты. В частности, по «Теням Касимовского ханства» мы организовывали выставки, сняли два небольших фильма и провели целый набор видеосъемок внутри заброшенных мечетей с квадрокоптера.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Материал очень богатый получился, и мы им периодически делимся. Люди из Касимова нам по-прежнему доверяют, что-то рассказывают. В начале января мы планируем продемонстрировать часть нашей экспозиции в Московской соборной мечети. Также и «Темников. Крепость империй» – не просто книга, мы специально встречались со школьниками в Мордовии, когда готовились к презентации. В каждом регионе есть свои потребности, часто это нехватка внимания к конкретному городу или селу, к людям, которые там живут. Самое страшное в людях, я считаю, безразличие, и я очень рад, что в нашей среде таких людей нет.

– Какие новые проекты реализует сейчас Духовное управление мусульман РФ и ваш Департамент культуры?

– Буквально недавно вышла книга «Московия. Рождение двуглавого орла». Она посвящена мусульманам и преимущественно татарам, жившим на средневековой территории большого московского региона. Нашли очень много интересных фактов, связанных с топонимикой этого края, с именами людей, оставивших в Средневековье свой след. Проект о мечетях также продолжает свою работу, проходит свое переосмысление. В рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией готовится к выходу книга «Мечети России». И очень много мыслей, задач и мечт о реализации новых актуальных проектов, конечно же, есть. Мы также стараемся визуализировать известные образы купцов, деятелей культуры, исторических личностей и на всех выставках и презентациях их показывать. Отсюда у нас родился еще один интересный проект – «Моя минута» от нашего Департамента культуры. Мы делаем короткие иллюстрированные ролики, где за минуту стараемся рассказать о какой-то известной исторической личности.

– Есть ли какие-то глобальные планы на предстоящий год?

– У нас еще до конца этого года есть ряд крупных проектов, которые предстоит реализовать. Я сторонник идти от реализации одного плана к другому и стараюсь всегда доводить все дела до конца. Вообще мне бы хотелось в следующем году при поддержке Председателя Совета муфтиев России Равиля хазрата (Гайнутдина) проводить цикл мероприятий в соборной мечети Москвы, чтобы как можно больше людей привлечь соприкоснуться с культурой ислама. Все возможности для этого у нас есть. Что планируется конкретно, я бы пока не хотел раскрывать, хочется, чтобы эта идея до конца созрела в моей голове, но я думаю, что уже в январе какие-то шаги в этом направлении будут сделаны.

«Нужно признать, что Элвин Грей стал возвращать татарскую молодежь на концерты»

– В Москве в этом году наметилась тенденция к проведению большого количества концертов, выставок, кинопоказов, связанных с татарами и Татарстаном. Мы видим, что культуре и искусству сейчас уделяется все больше внимания. Как думаете, с чем это связано и какие из мероприятий наиболее важны и эффективны?

– Да, это, конечно, положительный момент. Я считаю, что Полпредство РТ в РФ в Москве имеет отличный слаженный коллектив активных людей. Во всех мероприятиях, где я принимаю участие, я всегда отмечаю их значимость для татар. Очень многие в столице каждый год ждут Дни культуры Татарстана в Москве как большое событие. Московский Дом музыки уже стал синонимом к Дням татарской культуры.

Фото: из личного архива Рената-хазрата Абянова

И мне очень импонирует деятельность Министерства культуры РТ. Когда мы организовываем разные выставки и презентации в Казани, мы просим предоставить площадки для этого, например, в Национальной библиотеке Татарстана, наши инициативы всегда поддерживаются и этим министерством, и Всемирным конгрессом татар. Равиль Калимуллович Ахметшин (вице-премьер Татарстана – полпред РТ в РФ, – прим. Т-и) всегда также предлагает площадку полпредства для различных встреч и мероприятий. В этом году у нас совпали мероприятия – большой музыкальный концерт в Кремлевском дворце (фестиваль «Татар жыры») и наш праздник Корана в ДУМ РФ. Я бы, может быть, как организатор был бы и рад, если бы все пошли к нам, но я рад, что люди пошли на концерт, получили позитивный заряд и смогли увидеть качественный продукт, предлагаемый татарскими исполнителями. Ведь мы все делаем одно очень большое и важное дело. Но мне кажется, что в музыке у нас происходит кризис жанра.

– В чем это проявляется?

– Некоторые исполнители, стремясь попасть под какие-то общие стандарты, теряют свой стиль, самобытность в творчестве. Темы тоже повторяются, практически все они изъезжены. Каждая вторая песня – о тоске по матери, родному краю или о том, как люди из сел приезжают в города и становятся успешными. Люди целенаправленно свое творчество ориентируют на то, чтобы быть актуальными, вписываться в какие-то стандарты, хотят быть популярными, востребованными, а само творчество как бы становится вторично. Это грустно. Человек искусству должен отдаваться полностью. И как бы сейчас ни относились неоднозначно, например, к молодому исполнителю Элвину Грею (заслуженный артист Башкортостана и Татарстана, – прим. Т-и), но нужно признать, что он стал возвращать татарскую молодежь на концерты, потому что аудитория татарской эстрады – она стремительно стареет. Дети и подростки начинают петь те же песни, что и он, на родном языке.

Но в идеале всем исполнителям должно быть что сказать зрителю, с чем обратиться к слушателю. Я вообще не критик, я просто сужу как человек, который приходит на мероприятия, как и все, и какие-то пометки для себя делает. Прогресс и качественные изменения в культуре тоже определенно есть. К примеру, в театральной жизни. Все чаще стали ставить смелые постановки, которые отображают именно современный дух нашего народа. Значит, в этом есть потребность. Нужно стремиться к тому, чтобы наша культура была полностью самодостаточной.

Фото: из личного архива Рената хазрата Абянова

«Говоря об актерах, сразу вспоминаются Марат Башаров, Камиль Ларин, Егор Кончаловский…»

– Что для этого необходимо сделать?

– Нам нужно всем вместе общими усилиями продвигать сильные образы и подвиг нашего народа. А вообще здесь очень много факторов. Вплоть до популяризации национальной одежды. Полпредство РТ в РФ, Всемирный конгресс татар, Духовное управление мусульман РФ, люди культуры, спорта и другие должны в одном ключе созидать и преследовать общие цели. Нужно обязательно привлекать к этой деятельности известных людей, чтобы они своим творчеством могли поделиться.

К кому бы мы в ДУМ РФ ни обращались из известных людей, татарских деятелей культуры и других сфер, люди всегда искренне откликаются на наши обращения. В рамках этих проектов они могут сами больше узнать о собственной культуре и познакомиться друг с другом. Например, наши коллеги из арабо-мусульманского мира, когда приезжают, знакомятся с нашими проектами, с нашими людьми. Несколько лет назад у нас запросили сценарий праздника Корана, чтобы похожим образом провести подобное мероприятие в Саудовской Аравии. Самое важное, что сплав опыта и таланта разных людей дает такой результат.

– Кто из медийных личностей участвует в ваших проектах?

– Мы со многими взаимодействуем. Буквально в недавнем нашем проекте поучаствовал актер театра и кино Рамиль Сабитов, актер, телеведущий и прекрасный журналист Марат Седиков вместе с главой Международного департамента ДУМ Ильдаром Галеевым провел церемонию 20-го юбилейного конкурса Корана. Свои песни нам предоставляли известные казанские певцы Саида Мухаметзянова, Ильгиз Шайхразиев. Говоря о визуальном ряде, мы сотрудничаем с художниками, которые рисуют иллюстрации непосредственно под конкретный проект.

Мы с певицей Эльмирой Калимуллиной в свое время записали очень красивую песню, и это не потому, что я выступил автором текста, просто она очень мне дорога, так как посвящена любви к матери. Она называется «Молитесь матери». У нас очень хорошие отношения с Татарским государственным хором. «Ансамбль Саф» также принимал участие в наших проектах. Говоря об актерах, сразу вспоминаются Марат Башаров, Камиль Ларин, Егор Кончаловский. Мы сотрудничали с Маратом Сафиным (теннисист, заслуженный мастер спорта РФ), с актерами Татарского театра им. Галиаскара Камала. Сценаристами и режиссерами наших проектов были прекрасные люди, которые дают надежду на последующее развитие татарского театра: Айдар Заббаров (режиссер, лауреат театральной премии им. Дамира Сиразиева) и Ильгиз Зайниев (заслуженный деятель искусств РТ, драматург)

«Была такая ситуация, что в регионах татарские культурные автономии старались не коммуницировать с религиозными организациями»

– В последнее время в Москве проводится огромное количество мероприятий на татарском языке, организуются бесплатные курсы. Что еще можно сделать для его популяризации татарского?

– Думаю, мнение о том, что татарский язык можно выучить дома, несколько утопично. Конечно, есть семьи, которые уделяют этому вопросу много внимания, и это важно. У меня был даже случай, когда я приехал в гости к своему хорошему другу Рашиду абый, который живет в Электростали. Оказалось, что строители-молдаване, которые делали у них работы, начали понимать татарский, пока строили, потому что отец моего друга говорил с ними исключительно на татарском. Таких людей, «агентов культуры», очень мало. Жена моего друга, русская женщина, как и их дети, говорит на татарском в совершенстве. Все же таких примеров немного, мы не можем применить их ко всей нашей нации.

В любом вопросе требуется комплексный подход. Но я очень рад, что мы сейчас преодолели, можно сказать, целую эпоху, когда «светскость» противопоставлялась религиозности. У нас какое-то время была такая ситуация, что в регионах татарские культурные автономии старались не коммуницировать совершенно с религиозными организациями, где тоже было татарское духовенство. Это нонсенс. Люди просто держали дистанцию.

Фото: из личного архива Рената хазрата Абянова

Нужно все-таки сохранять, воспитывать в себе и продвигать философию сильного этноса, дружного народа. Мы, знаете, либо безудержно радуемся, либо грустим. Но печалимся чаще, эта меланхолия у нашего народа ощущается, поскольку мы много думаем и рефлексируем. Но нельзя быть в постоянном миноре, ведь мы даже перед поколениями, которые придут после нас, не можем себе этого позволить. Нам нужно оставить позади тяжелые моменты нашего прошлого, которые уже случились, и думать, как и куда двигаться дальше. Так и многие автономии в свое время не понимали, что им делать, к чему конкретно стремиться. Кульминацией их деятельности являлось проведение местных Сабантуев. Я по себе, по своим друзьям, знакомым знаю, что языковые курсы в городах организовывали именно имамы. Они приглашали учителей, которые обучали людей разных возрастов, чтобы те начинали любить и понимать свой родной язык. Не всегда этим занималась автономия. Теперь мы этот этап прошли, теперь автономию и религиозные организации в вопросе сохранения нашей культуры и языка многое объединяет. Я считаю это большим плюсом.

Но решать проблему, как я уже сказал, нужно комплексно. Да, открываются языковые классы, но многие люди не знают, что они функционируют. Важно, чтобы мы старались все вместе популяризировать – это давать качественное и интересное образование в рамках этих курсах. Например, поощрять учеников по окончании обучения путевкой в Казань или другой город, связанный с татарским языком и культурой, может быть, рассматривать проекты по практике языка.

«Люди не перестают быть татарами, если не знают языка, но очень многое теряют»

– На что еще, на ваш взгляд, следует обратить внимание татарской общественности Москвы в этом вопросе?

– Почему бы не продумать какие-то туристические маршруты туда, чтобы они погрузились в языковую среду. На съезде летом (Всемирного конгресса татар) Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев вспомнил предложение Совета муфтиев России Духовного управления мусульман о том, чтобы в Булгаре открыть детских лагерь, чтобы дети там отдыхали и изучали язык. Также нужен качественный контент, больше фильмов на татарском языку. Просто заставлять учить язык, пристыдить за незнание татарского – это уже не работает. Человек не перестает быть татарином, если не знает татарский.

Люди многое теряют, если не знают своего родного языка, но они все равно остаются татарами. Чтобы сохранить свою культуру и язык, нам в первую очередь нужно прочувствовать нашу общность и понять общность наших целей. Сейчас мы к этому идем, и это чувствуется в новых проектах, даже в тех, которые мы, к примеру, организовываем со Всемирным конгрессом татар. Недавно, например, был открыт духовно-просветительский центр в Костроме при мемориальной мечети, который поддержал в том числе Татарстан. Была выпущена книга о костромских татарах. Мы поняли, что у нас цель одна. Но у нас еще остается много комплексов.

Фото: из личного архива Рената хазрата Абянова

Мы, к примеру, везде пытаемся выискивать татар. Тургенев татарин, Державин, Валуев, кто у нас только не татарин. Обсуждаем, у кого какие гены нашлись и корни. Татарин – это все же человек, который осознает себя частью нашей национальности, имеет свое самосознание. Нужно поменять наше самосознание таким образом, чтобы для людей была честь причислять себя к татарскому народу, а не мы пытались кого-то записать в татары. Пусть люди гордятся, что у них есть татарская кровь.

«Нам, татарам, нужно быть сильными и повышать престиж нации»

– В чем, по-вашему, проявляется национальная идентичность? Какие общие черты, присущие всем татарам, выделяют нас среди других народов?

– Я сразу вспоминаю одно из интервью Первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, где на вопрос о том, хитрый ли народ татары, он ответил, что татары не хитрые, а мудрые. Я считаю, что мудрость эта выработана веками, поскольку, живя в самом сердце империи, татары не только сохраняли свою идентичность, но и развивались. Это требовало быть постоянно настороженными, проявлять смекалку, чтобы осознать и принять какие-то минусы и превратить их в плюсы.

Также в качестве особых качеств народа можно отметить трудолюбие. Татары очень ответственные, всегда доводят дела до конца, они очень жизнелюбивые, волевые. Я встречал таких людей немало в самых разных регионах и в разных профессиях. Татары, конечно, еще очень храбрый и верный народ. Не случайно в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны по количеству героев они занимали 4-е место. Положительных ярких черт очень много. Но мне кажется, что татарам следует проявлять еще больше трепета и уважения к своей культуре, своей религии. Духовность вообще лежит в основе любого этноса.

– Какую роль играет сейчас преемственность поколений в сохранении национальных ценностей татарского народа?

– Семья, безусловно, дает очень много. Я родился и жил на востоке Москвы в 90-е годы. В своей школе, в классе я был один татарин, сталкивался, как и многие в те времена, с бытовым национализмом. Но меня в соборную мечеть привели в два года, потом я сам начал ходить регулярно и до сих пор не ухожу. Когда я стал постарше, я мог пропадать на футбольном поле в Петровском парке, болеть за «Динамо», но в воскресенье все равно шел в мечеть, я ходил в медресе.

Конечно, говоря о бабушке, о маме, отце, они, безусловно, занимались моим воспитанием. Отец до сих пор дает какие-то советы, переживает. Но все равно я впоследствии сам приходил в медресе и узнавал о своей религии. Я многого не знал, чем больше узнавал, тем сильнее это меняло меня, у меня появилась в жизни другая альтернатива. Я стал меньше пропадать на футбольных матчах, мечеть стала мне ближе. Важно, чтобы люди в татарских семьях тоже могли узнать в популярной и понятной форме, в более креативной, куда можно пойти учиться в Москве, что можно узнать. Важно, чтобы говорили об этом медийные лица, лидеры мнений тоже, а не только родители. Кто-то один не сможет решить все проблемы. Нужно повышать престиж нации, популяризировать наши традиции. Для этого всем нам, татарам, нужно быть сильными.

Фото: из личного архива Рената хазрата Абянова

«Я люблю ездить в какой-нибудь отдаленный город или село, где не хватает имамов, и провести праздник там»

– А в вашей семье какие-то особые национальные традиции?

– Непросто назвать какие-то конкретные традиции. Но у нас в семье всегда очень ждут праздники Курбан-байрам, Ураза-байрам. Это у нас не просто праздники для галочки. Бывает ведь часто, что на торжества собираются не очень близкие друг другу люди, которые в какой-то мере даже вынуждены терпеть друг друга. Моя семья такие праздники искренне и с трепетом всегда ожидает. Также для нас важно посещать могилы близких людей, читать молитвы.

– Какие мероприятия в Москве вы стараетесь никогда не пропускать?

– Считаю важным посещение таких праздников, как Сабантуй. Если раньше там была проблема с алкоголем, то сейчас его продажа запрещена. Такие праздники вообще важно организовывать, чтобы сохранять дух сопричастности и наполнять его новыми смыслами. Потенциал этого праздника огромен. Кроме духовных праздников сложно выделить какие-то мероприятия конкретные, я всегда жду каких-то новых прочтений от праздников, стараюсь и сам, когда мы организуем мероприятия, привнести что-то новое.

Лично у меня есть небольшая традиция, если можно так сказать, которая приносит мне удовольствие. Я люблю ездить в какой-нибудь отдаленный город или село, где не хватает имамов, и провести праздник там. Например, в этом году я был в селе Азеево в Рязанской области. Это место тесно связано с Салихом Ерзиным (татарский московский предприниматель и меценат), который в 1904 году был основным благотворителем при строительстве Московской соборной мечети. Я проводил молитву в Мордовии в маленьком татарском селе Усть-Рахмановка. В небольшим городах и больших проводил тоже, но стараюсь выбирать те места, где есть потребность в имамах. Я люблю общаться с людьми, свежие мысли, идеи и лица дают мне новые темы для новых проектов и моих стихотворений.

– Есть ли у вас какая-то любимая цитата или отрывок из стихотворения о родном языке?

– Певучий, с напевами ветра созвучный,

Глашатай империй, как русский, могучий!

С Востоком создал нерушимую связь,

Вплетя в свою душу арабскую вязь,

Впитавший изящные ноты фарси,

Гремел он от Азии и до Руси!

Звучавший над Римом, в мечетях Каира,

Объявший собою почти что полмира,

Великой истории ход описавший,

Божественной книги премудрость познавший,

Пытливым умам давший слог прозвучать,

Чеканенный и облаченный в печать,

Сумевший воспеть и тоску, и любовь,

Иным языкам влил словесную кровь,

Не раз алфавитное сито прошедший,

Он вполз в наше время совсем оскудевший,

Ослабленный, тихий, слова позабывший,

Лишённый безбрежной широкости бывшей,

Незнаньем себя безнадёжно томим,

Он подло отвергнут народом своим,

Что любит на нем только петь без затей,

Скрывая его от беспечных детей...

...Вот так, под гранитом непонятых книг,

Свой век доживает татарский язык!



(Авторское стихотворение Рената хазрата Абянова.)

Ренат Абянов – историк, этнограф, имам соборной мечети Москвы, поэт, руководитель культурного департамента Духовного управления мусульман РФ. Автор сценариев культурно-просветительских проектов Совета муфтиев России. Принимает активное участие в религиозной и культурной жизни мусульман, в частности татар.



Родился в Москве в 1983 году. С 1992 по 1999 год обучался в медресе Московской соборной мечети. Окончил исторический факультет Московского педагогического университета и Московский исламский университет. С 2010 по 2011 год обучался в Катарском университете на факультете арабской филологии и литературы.

«Миллиард.Татар»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»