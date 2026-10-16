Ренат Харис удостоен знака «За сохранение и развитие языков, культур, традиций»

Фото: Управление национального образования Минобрнауки РТ

Сегодня, 16 октября, в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета открылась международная конференция «Татарская литература и культура XX–XXI веков и современные литературные стратегии», приуроченная к 85-летию народного поэта РТ Рената Хариса. Он отмечен нагрудным знаком Минобрнауки Татарстана «За сохранение и развитие языков, культур, традиций».

Заместитель министра образования и науки республики Минзалия Закирова поздравила поэта с юбилеем и вручила ему вышеназванную награду. Об этом сообщает Управление национального образования Минобрнауки РТ.

Фото: Управление национального образования Минобрнауки РТ

В рамках конференции состоялось торжественное открытие выставки графики Рената Хариса «Пером, пишущим стихи…», информирует пресс-служба КФУ.

«Я никогда в своей жизни нигде не учился рисованию, только уроки рисования в начальных классах. Покупал хорошую бумагу и сам делал тетради формата А4, обложку из картона и обкладывал или подолом, или частью старого платья моей жены. Таких тетрадей у меня 67, это те же тетради, в которых я писал свои стихи, отдельных альбомов нет», – изложил поэт свой творческий метод.

Среди поздравивших юбиляра была министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Она напомнила, что чествуемый является лауреатом Государственной премии Республики РТ имени Габдуллы Тукая и что он принимал активное участие в формировании идеологии празднования 140-летия классика в текущем году.

Фото: Управление национального образования Минобрнауки РТ

«И я уверена, что в рамках деятельности, создаваемой на федеральном уровне рабочей группой по празднованию 150-летия [Габдуллы Тукая], Ренат Максумович обязательно выскажет свои предложения, которые всегда отличаются оригинальностью и нетривиальностью», – подчеркнула Аюпова.

Стартовавшая в КФУ конференция продлится два дня. На пленарном заседании с основным докладом, посвященном творчеству Хариса, выступила заведующая кафедрой татарской литературы ИФМК Флера Сайфуллина. Позднее мероприятие продолжилось двумя секционными заседаниями: «Татарская литература и культура XX–XXI веков в системе отечественной и мировой художественной культуры» и «Творчество Рената Хариса в контексте татарской поэзии и культуры второй половины XX – начала XXI веков».

Завтра, 17 октября, будут работать секции конференции по направлениям «Современные художественно-эстетические стратегии и национальные литературы: проблемы, подходы, интерпретации» и «Современные подходы в изучении родного языка и литературы». Запланировано участие онлайн исселдователей из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и других стран.