Ренат Харис рассказал, почему Фатиху Кариму не дали звание Героя Советского Союза

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В 50-х годах инициативная группа ходатайствовала о присвоении звания Героя Советского Союза поэту-фронтовику Фатиху Кариму. Почему такое решение так и не было принято, на музыкально-литературном вечере, посвященном 115-летию со дня его рождения, рассказал народный поэт Татарстана Ренат Харис.

«В 1958 году генерал Якуб Чанышев, писатели Сибгат Хаким, Кави Наджми, а также жена Фатиха Карима Кадрия Ишукова написали письмо и с ним обратились к секретарю обкома ТАССР о присвоении звания Героя Советского Союза Фатиху Кариму. Секретарь прочитал ходатайство. „Да, человек очень достойный. Очень хороший документ. Но нам, татарам, достаточно и одного героя — Мусы Джалиля“, — сказал он, и убрал письмо в ящик стола», — рассказал участник встречи.

Он подчеркнул, что татарам следует почитать великих представителей своего народа. «Много таких, кого выдвигали к званию героя и кому не дали это звание. Если человек проявил героизм в науке или другой области, делал достойные дела, это надо знать, видеть, признавать. Книга Фатиха Карима наводит меня на такие мысли», — поделился мнением народный поэт Татарстана.

Ренат Харис рассказал, что готов памятник Фатиху Кариму. Инициатива о его создании была поддержана Раисом РТ Рустамом Миннихановым, Правительством республики, Минкультом РТ.

«Даст бог, в этом году памятник Фатиху Кариму будет установлен на гранитном пьедестале», — сказал Ренат Харис.



Зиля Мубаракшина