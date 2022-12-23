Ренат Харис: «Раис» – название должности глав восточных стран, это намного престижнее

Народный поэт Татарстана, лауреат премии им. Г.Тукая Ренат Харис выступил за переименование должности президента республики на «Раис Республики Татарстан».

«Название “Раис” широко применяется для глав стран Ближнего Востока. Следовательно, слово “Раис” намного выше и престижнее», – заявил поэт.

На 39-й сессии Государственного совета РТ депутаты в первом чтении приняли проект закона, предусматривающий внесение изменений в Конституцию РТ. Согласно проекту закона, высшее должностное лицо республики будет называться «Раис Республики Татарстан».

«Если решили изменить на название “раис”, это тоже неплохо. Верховный глава Китая тоже называется “Председатель”. Председатель и раис – это одно и то же слово. Я считаю, что в русском языке это название должно звучать в оригинале, то есть, как “раис”, переводить его не нужно. Должность должна звучать как “Раис Республики Татарстан”», – поделился своим мнением Ренат Харис с корреспондентом «Татар-информа».

