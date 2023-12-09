Ренат Харис: От Путина никогда не слышали оскорбительных для национальностей высказываний

Народный поэт Татарстана Ренат Харис восторженно воспринял согласие Президента России Владимира Путина на просьбу выдвинуться на новый срок.

«Теперь я более спокоен, чем раньше. Все, кто мне звонит, поддерживают это решение главы государства. Думаю, 99,9% жителей страны поддерживают. Потому что таких руководителей, которых можно поставить рядом с нашим Владимиром Владимировичем, нет в Европе», — рассказал он корреспонденту «Татар-информа».

Ренат Харис считает выдвижение Путина добрым событием не только для России, но и всего мира. Он подчеркнул, что, на его взгляд, Владимир Владимирович принимает решения, одновременно прислушиваясь разуму и сердцу. Поэт уверен, что независимо от того, кто еще выдвинет свою кандидатуру, Путин безоговорочно одержит победу.

«Если посмотреть тактику России на Украине, то мы видим, что приоритетным является сохранение жизней наших солдат. Россия сильная, она могла бы броситься в наступление, но тут речь идет о наших бойцах. Люди тоже это видят и понимают», — поделился своим пониманием обстановки на фронте народный поэт РТ.

Ренат Харис также отметил, что сегодня в России осуществляется сбалансированная национальная политика. «Никогда из его (главы государства — прим. Т-и) уст мы не слышали ничего, что было бы направлено на оскорбление и унижение национальностей. В России никто, особенно Путин, не говорил о необходимости закрывать татарские школы, такого закона нет и не будет. Если мы плохо сохраняем свой язык, в первую очередь мы сами виноваты», — считает он.

«Путин хорошо относится к Татарстану. Его отношение к татарскому народу очень хорошее. Он опирается на руководство нашей республики, доверяет. С [Минтимером] Шаймиевым были дружеские деловые отношения, с [Рустамом] Миннихановым такие же. Содружество России с арабскими и тюркскими странами проходит через нашу республику. Это значит, что Путин имеет доверие к Татарстану и его руководству», — резюмировал Ренат Харис.