Ренат Харис: Народ Татарстана будет долго помнить работу Мухаметшина

Ренат Харис

Народный поэт Татарстана, депутат Госсовета РТ трех созывов Ренат Харис поделился с «Татар-информом» воспоминаниями о совместной работе с Фаридом Мухаметшиным, который сегодня сложил полномочия главы парламента республики.

По словам Хариса, они работали вместе долгое время. Поэт знал Мухаметшина еще с тех пор, когда тот был секретарем горкома КПСС в Альметьевске.

«Это очень коммуникабельный, очень компетентный, умеющий находить при любых обстоятельствах самое оптимальное решение человек. Очень решительный», – охарактеризовал бывшего Председателя Госсовета РТ собеседник агентства.

Ренат Харис добавил, что вместе с командой первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева они прошли трудные годы переустройства в конце прошлого века, и Фарид Мухаметшин всегда находил верные решения.

Поэт также обратил внимание на любовь политика к искусству и его таланты: он замечательный баянист, хорошо знает музыку и свободно говорит на двух языках.

«Я думаю, народ Татарстана его (Фарида Мухаметшина – прим. Т-и) будет долго помнить, его работу как законодателя. Мы благодарны ему», – резюмировал Ренат Харис.