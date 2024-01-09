Ренат Харис: Фатих Карим — единственный поэт, который всю войну провел в окопах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Национальном музее Татарстана прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 115-летию со дня рождения писателя и поэта Фатиха Карима. О малоизвестных фактах из его жизни рассказал народный поэт Татарстана, лауреат государственных премий РТ имени Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, лауреат государственной премии Башкортостана Ренат Харис.

«Всю Великую Отечественную войну он сражался в окопах. У нас многие писатели были на войне. Но единственный из них, кто провел всю войну в окопах и блиндажах, — это Фатих Карим. Больше таких писателей нет», — отметил Ренат Харис.

Он назвал Фатиха Карима одним из величайших поэтов татарского народа. «Фатих Карим был сапером. Расчищал от мин пути наступления для нашей военной техники. Даже на такой службе он написал 150 стихотворений, девять поэм, две повести, одну пьесу. В мировой литературе такого явления нет. Все писатели работали в штабах, во фронтовых газетах, а Фатих Карим сражался вот так. Все его произведения добрались до Казани и сохранились», — рассказал участник вечера.

«Перед началом Великой Отечественной войны политических заключенных из лагерей погрузили в баржи и по реке Печора вывезли на Белое море. Баржу подожгли. Буксир ушел, баржа начала тонуть. Два человека выжили. Один из них — поэт Фатих Карим. На тот момент в Казань из Москвы пришло письмо о повторном его вызове в суд. Этот случай упоминается в воспоминаниях Хасана Туфана», — рассказал Ренат Харис.

По его словам, писатель сшил обувь из автомобильной покрышки и в робе заключенного приехал в Казань в суд. «Его оправдали, выпустили на свободу. Фатих Карим пробыл с детьми и женой всего пару недель и ушел на фронт. Всего за 2 месяца и 10 дней до победы героически погиб в Калининградской области. За неделю он был награжден двумя высшими орденами („Красной Звезды“ и Отечественной войны — прим. Т-и)», — поделился народный поэт Татарстана.

Справка Национального музея РТ:

Фатих Карим родился 9 января 1909 года в селе Аитово Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне Бижбулякский район Республики Башкортостан) в семье муллы. С 1925 года занимается творчеством. Был арестован 3 января 1938 года. 14 марта 1939 года на закрытом заседании суда Фатиху Кариму был оглашен приговор о лишении свободы на 10 лет и ограничении его гражданских прав сроком на 5 лет.

Только после того, как один за другим дошли ходатайства писателя Кави Наджми и генерала Якуба Чанышева о невиновности Фатиха Карима, Верховный суд СССР был вынужден предоставить «уголовное дело» Фатиха Карима на повторное рассмотрение. В ходе этого расследования поэта из северного лагеря возвращают в казанскую тюрьму. 1 декабря 1941 года выпускают на свободу.

30 декабря Фатих Карим уходит на фронт.

С февраля 1942 года по февраль 1945 года Фатих Карим сражается на передней линии фронта, в качестве рядового, младшего офицера и командира взвода проходит путь от Московской области до Восточной Пруссии, участвует в освобождении Украины, Белоруссии, стран Карпатии. Дважды был ранен, за личную отвагу награжден орденами и медалями. За два месяца до Победы, 19 февраля 1945 года, в одном из последних сражений в Восточной Пруссии 36-летний поэт погиб от вражеской пули. Похоронен там же, в братской могиле.

Зиля Мубаракшина