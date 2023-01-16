Ренат Валиуллин рассказал о поддержке меценатов в проведении Сабантуя в Петербурге

Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, кандидат филологических наук Ренат Валиуллин рассказал о большой роли татарских меценатов в организации национального праздника Сабантуй в Санкт-Петербурге.

«Наш Сабантуй собирает около 100 тысяч человек. Уровень организации и такая популярность у жителей говорит о высоком положении татар в регионе. Проведение праздника осуществляется татарскими предпринимателями, местной татарской автономией при поддержке Правительства Республики Татарстан. Материальную помощь оказывают татары Санкт-Петербурга и Ленинградской области», – рассказал Ренат Валиуллин в ходе встречи с татарстанскими журналистами.

Он также отметил, что организация столь масштабного праздника требует больших вложений. «Мы видим, что во многих деревнях этот праздник уже не проводится. Здесь эту работу ведут местные татарские предприниматели. Иниятулла Кутуев – один их них. Это наш аксакал. Человек передовой мысли, продвинутого мировоззрения. Вместе с семьей он делает Сабантуй в городе Тосно. Работа по сбору материальной поддержки Сабантуя ведется им круглый год», – рассказал Валиуллин.

«В отличие от многих городов, Сабантуй у нас проходит не в парке или стадионе, а в живописной месте, на природе в 25 километрах от города, в селе Энколово. Там лес, река, зеленые луга. Люди специально приезжают, чтобы отдохнуть и погулять на празднике. Сооружают свои семейные “пятачки”, ставят самовар, поют душевные татарские песни под гармонь. Утром приезжают и остаются до вечера. Это особенность питерского Сабантуя», – сказал Постоянный представитель РТ.

Он также представил участникам встречи самых активных благотворителей из татарских предпринимателей.

«Наш аксакал Шамиль Акбулатов проспонсировал строительство комплекса в Левашово в память о погибших во время репрессий соплеменников. Абдульбар Алимов также построил большой комплекс с молельной комнатой, точкой халяльного питания. Предприниматель Камиль Хайруллин спасает от вымирания родное село в Челябинской области, он построил там 20 домов, и бесплатно отдает татарским семьям, в которых воспитываются двое или больше детей», – привел примеры Ренат Валиуллин.

