Ренат Валиуллин представил перечень татароязычных учебников XIX–ХХ веков

Постоянный представитель РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, кандидат филологических наук Ренат Валиуллин в Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ представил свою монографию «Татарские учебники по гуманитарным дисциплинам (конец XIX — начало ХХ в)». Книга вышла в издательстве КФУ.

«Это монография, созданная на основе данных национального образования и истории татарской книги, архивных документов, неизвестных ранее дореволюционных учебников. До этого книга дважды издавалась, я усовершенствовал данные и сегодня представляю ее на русском языке. Здесь представлен полный перечень татарских учебников», — рассказал автор корреспонденту «Татар-информа».

По словам ученого, эту тему он изучал пять лет. «География исследований была обширная. Около 2 месяцев я проработал в библиотеках и архивах Санкт-Петербурга, архивах Казани, Уфы, Оренбурга. Каждый учебник из списка я брал в свои руки, листал и изучал и думаю, что без этого создать такой труд было бы невозможно. Работал с оригиналами. Все учебники написаны в арабской графике», — пояснил Валиуллин.

«Общий тираж татароязычных учебников достигал пяти миллионов экземпляров. Это удивительно большая цифра. Большинство из них раздавалось ученикам бесплатно, учебники издавали меценаты. Это сейчас многие в книгоиздательстве видят бизнес, а в те времена меценаты занимались культурно-просветительской деятельностью», — добавил ученый.

Ренат Валиуллин подчеркнул важность проведенных им исследований, поскольку до этого полного перечня учебников на татарском языке, изданных в конце XIX — начале ХХ веков, составлено не было. «Сделать это было необходимо. Татарская культура — это не просто песни и пляски. У нас богатая история книгоиздательства, огромное наследие в области литературы, науки, образования. Мы должны это показать широкой общественности», — убежден автор монографии.

Выступая на презентации, директор Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ Радиф Замалетдинов напомнил, что Ренат Валиуллин — выпускник университета. «Он из Арского района. В Казанском государственном университете изучал татарский язык, литературу, историю татарского народа, затем работал в разных учреждениях нашей республики. С 2015 года постоянный представитель Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Находит время заниматься не только государственной деятельностью, но и наукой», — сказал представитель вуза.