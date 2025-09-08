news_header_top
Руc Тат
Общество 8 сентября 2025 18:14

Ренат Валиуллин предложил проводить культурные недели в Доме дружбы народов РТ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проводить культурные недели с тематическими мероприятиями в Доме дружбы народов Татарстана предложил национально-культурным объединениям руководитель исполкома совета Ассамблеи народов РТ Ренат Валиуллин. Об этом он заявил сегодня на круглом столе, посвященном сохранению родных языков и культур народов РТ.

«Одну неделю выделяем одной национально-культурной автономии. И целую неделю она здесь проводит круглые столы, конкурсы, конференции, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, выставки. А потом будет итоговый концерт в обновленном зале Дома дружбы народов. Если вы согласны, мы разработаем концепцию и приступим к работе», – сказал Валиуллин.

Он подчеркнул, что основная задача Ассамблеи народов Татарстана, ученых, педагогов и общественных организаций – сберечь языковое богатство России.

Идею Валиуллина поддержал Председатель Госсовета РТ, руководитель Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин.

«Познакомите поближе наш многонациональный народ с вашей культурой, с достижениями, предложениями», – ответил он на такое предложение.

#национально-культурные автономии #Дом дружбы народов Татарстана #Ассамблея народов РТ
