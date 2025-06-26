Ренат Валиуллин о «Татар-информе»: Вы – зеркало информационного поля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутат Госсовета РТ, руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин поздравил ИА «Татар-информ» с 35-летием. «Вы – зеркало информационного поля», – заявил он, обращаясь к журналистам информагентства.

«"Татар-информ" – наше лучшее, сильное агентство новостей, всегда первым дает информацию. Большая гордость республики. Я его представляю, как мост, соединяющий Татарстан не только с регионами, но и с зарубежными странами. Девять лет я проработал в Санкт-Петербурге. Свои новости мы размещали у себя, параллельно отправляли в "Татар-информ". Если новость выходила только у нас, то журналисты информагентства своевременно брали и размещали их у себя», – рассказал Ренат Валиуллин.

Он обратил внимание на высокую оперативность работы агентства. «Я отслеживаю: за минуту выходит несколько важных новостей. Мы живем внутри информационного потока, нам надо получать информацию вовремя из надежных источников. С этой точки зрения "Татар-информ" отличается тем, что работает профессионально, оперативно и первым дает проверенную информацию, в хорошем формате», – отметил он.

«Когда многие медиа ищут "хайпа" для себя и привлекают аудиторию не являющейся достоверной, цепляющей людей информацией, вы же – за правдивость и достоверность. Даете только интересную для читателя, хорошую информацию», – сказал Ренат Валиуллин. Он пожелал «Татар-информу» успехов в дальнейшем. «Поздравляю "Татар-информ" с предстоящим юбилеем. Желаю и впредь работать так же успешно!» – сказал он.

Гульнар Гарифуллина