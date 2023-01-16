Ренат Валиуллин: Несмотря на цифры о сокращении числа татар, у нации большое будущее

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Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, кандидат филологических наук Ренат Валиуллин поделился мнением о будущем татарского народа, которое он считает оптимистичным, несмотря на данные о сокращении численности татар.

«Вопросы глобализации, проблемы демографии, сужение сферы использования татарского языка – это всё есть. Но все же, у нашей нации очень большое будущее. Я могу это сказать уверенно. Наша нация – сильная, она способна сказать свое слово», – заявил Ренат Валиуллин в ходе встречи с журналистами из Татарстана, проходившей в представительстве РТ.

Валиуллин подчеркнул, что в любой важной ситуации татары Санкт-Петербурга проявляют сплоченность и поддерживают друг друга.

«Мы часто говорим, что татарские организации разрозненные, конфликтуют друг с другом. То же самое происходит и в Татарстане. Но я понимаю, что эти слова не имеют под собой основания. О ситуации в регионах можно достоверно узнать, только когда сам здесь живешь и общаешься с проживающими здесь людьми», – отметил спикер.

По словам Валиуллина, татарским меценатам в Санкт-Петербурге сейчас нелегко. «Но они не сдаются. Многие из них ведут свой бизнес, свои проекты», – отметил он.

