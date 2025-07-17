Ренат Валиуллин: Исключение термина «родной язык» противоречит Конституции

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Исключение из образовательных стандартов понятия «родного языка» нарушает Конституцию Российской Федерации. Об этом на 11-м заседании Госсовета РТ, комментируя новые изменения в ФГОС, заявил депутат Госсовета РТ, Руководитель Исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин.

«В проекте изменений в федеральные государственные образовательные стандарты и федерального закона о языках народов Российской Федерации предлагается понятие “родной язык” заменить на “язык народов Российской Федерации”. Эта терминология не соответствует базовому закону страны в сфере образования. Сегодня в России используется более 155 языков. Если мы запрещаем людям считать язык своего народа родным, то мы нарушаем статью 68 Конституции РФ, гарантирующей всем народам права на сохранение родного языка», - возмутился он.

Валиуллин подчеркнул, что данные решения принимались без согласования с субъектами страны, хотя этот вопрос относится к предметам общего видения. При этом мнение регионов требуют предоставить в течение двух дней.

«Куда такая спешка? Непонятно. Это становится негласной нормой, что не может не беспокоить», – развел руками депутат.

В частности, в новом документе не обозначены вопросы, связанные с официальным делопроизводством и работой СМИ.

«Кроме того, планируется дополнить закон о СМИ новой статьей, регламентирующей язык средств массовой информации. Предлагается закрепить обязательное использование русского языка. При этом использоваться могут только государственные языки республик. То есть, обеспечение прав граждан на получение информации на родном языке становится необязательным», – подчеркнул он.

По словам Валиуллина, такой подход к разработке законопроектов неприемлем – он не проработан должным образом, а гарантии сохранения языков не прописываются или носят общий характер.

«Законы должны соответствовать принципам Конституции России, обеспечивать реальное направление равноправия языков и проходить широкое общественное обсуждение», – заключил Валиуллин.