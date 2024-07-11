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Ренат Мамин стал членом Общественной палаты РТ
Директор благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин стал членом Общественной палаты Татарстана по квоте Государственного Совета РТ. Его кандидатуру поддержали депутаты на 55-м заседании парламента.
«По законодательству четыре региональные общественные организации выдвинули в состав Общественной палаты свои кандидатуры. Сегодня представленные кандидатуры были рассмотрены на заседании Комитета по законности и правопорядку», – рассказал депутат Шакир Ягудин.
Он уточнил, что 3 июня были досрочно прекращены полномочия члена Общественной палаты РТ Дмитрия Романова в связи с его переходом на государственную службу.
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