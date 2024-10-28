Ренат Лайшев: «Шоу Камилы Валиевой? Это не всегда хорошо, надо учитывать все факторы»

Ренат Лайшев: «Даже хоккей не так популярен, как фигурное катание. Не в обиду будет хоккеистам»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Лига чемпионов» – это временная замена мировым Гран-при»

Стало известно, что «Первый канал» и Федерация катания запустили новый проект – «Лигу чемпионов». Что думаете об этом союзе?

Считаю, что это здорово, рекламируют такой красивый вид спорта. Первый канал поддерживает наших спортсменов в фигурном катании, которые достойны этого. Есть некий вакуум информационный, мировой, который существует. В свое время Первый канал помог нам когда-то раскрутить Федора Емельяненко. И все узнали, что он бьется в Америке. Схватка всего минуту шла, и Федор стал истинным героем во всей нашей стране. Так же и тут. Девчонки, которые катаются, им сегодня нужна информационная поддержка.

Считаете, что это больше медийный проект, чем соревновательная и спортивная история?

Есть и соревновательная часть, и мастерство. Все вместе, понимаете? Тебя смотрят по «Первому каналу», а любителей фигурного катания огромное количество в нашей стране, и не только у нас. Как мы знаем, в СНГ еще большее пространство и количество людей. Это и какое-то финансирование от рекламы, которое поступает в Федерацию фигурного катания. Поддержание популярности спортсменов. Тут все: и политическая, и экономическая часть, все учитывается. И спортивная часть. Они должны не терять свое мастерство, несмотря на сокращение количества соревнований.

А разве нам не хватает «Ледникового периода» для этого? Он тоже на «Первом канале» довольно часто выходит.

Нет, не хватает. Фигурное катание — это один из самых популярных видов спорта, наряду с футболом,

большим теннисом. Даже хоккей не так популярен, как фигурное катание. Не в обиду будет хоккеистам, скажем так.

Насколько это замена мировым Гран-при в которых мы участвовали?

Я не думаю, что это конкретная замена. Это временная замена, пока не стабилизировалась ситуация. Пока мы не выдумали свои игры, может быть, через БРИКС. Вот как раз в Казани прошел БРИКС на высочайшем уровне, и все восхищаются им. Все мои коллеги, товарищи самбисты. Как выглядел Президент страны, как выглядел Минниханов, Лавров, Ушаков… У всех у нас гордость! Если на уровне БРИКС будут проводиться какие-то соревнования, в том числе и фигурное катание, то это будет замена. Потому что нужна свежая кровь в современном спорте. Уже изжила себя старая система, которую на себя заточила Америка. Надо ее ломать.

БРИКС действительно дал много пищи для размышлений всем. Генсек ООН Антониу Гутерриш очень хвалил Татарстан.

Мы тоже гордимся в Москве. Особенно как накормили чак-чаком всех (смеется).

«Есть люди, которые могут выступать в команде, а делать свое – это огромная ответственность и риск» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Свое шоу Камилы Валиевой? Это не всегда хорошо»

А вы видели выступление Камилы Валиевой в шоу «Гордость великой России»?

Ее, кстати, особенно поддерживал зал! Она выступает на таком мировом уровне и держит эту форму. Плюс она очень хороший, обаятельный, справедливый человечек. Тем более закончила школа с отличием.

Как можете оценить ее уровень? У нее довольно серьезный и простой был. Она ездила, конечно, за границей выступать, но этого будто недостаточно.

Очень умная девчонка с определенным интеллектом. Для ее лет с достаточной образованностью, но это во многом благодаря семье. Это в семье такой потенциал. Ну и потом, Щербакова, Загитова, Медведева – они все, благодаря Тутберидзе, такие высокоразвитые.

А после простоя Камила не потеряла в отточенности элементов, в грации?

Мы этого не заметили. Может специалисты или тренеры заметили. А мы не наблюдаем такого.

Стоит ли ей подумать о собственном шоу, как у Загитовой? В Татарстане об этом уже заговорили.

Это дело времени. Но, с другой стороны, свое шоу – это не всегда хорошо. Есть люди, которые могут выступать в команде, а делать свое – это огромная ответственность и риск. Что-то может не пойти, не прокатить, может появиться разочарование в себе. Мы с вами понимаем, многое зависит от спонсоров, организаторов, политиков, информационной составляющей. Надо учитывать все факторы. У меня большой опыт в этом отношении.

Александра Трусова в Санкт-Петербурге поучаствовала на контрольных прокатах. С тех пор так она и не сказала, возвращается в профессиональный спорт или нет.

Трусова такая талантливая, способная девчонка, но не могу ничего сказать. Я желаю ей счастья, благополучия и здоровья, а так не берусь оценивать ее профессиональную деятельность.

«Мы самодостаточны будем в своих соревнованиях, которые мы организуем» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нам надо вообще не париться об Олимпиадах, не думать, пустят нас или нет, а создавать свои соревнования. Не время церемоний»

В очередной раз пошли разговоры о том, чтобы пустить россиян на международные соревнования в Олимпийский год. Не кажется ли это очередной «морковкой», которой манит нас Запад?

С одной стороны «морковка», а с другой стороны, они могут год-два без нас побыть, а потом все это пресно и тоскливо становится. Для них, в первую очередь. Надо же соревноваться с сильнейшими. А когда нет на футболе бразильцев, аргентинцев или немцев, то что там смотреть, какой футбол? Так и с российским фигурным катанием и многими другими видами спорта, где сейчас на мировых стартах нет наших спортсменов. Это вредительство такое против мирового спорта. На Западе трусливые шакалы в руководстве спортом. Такое у меня представление о них. Это все из-за того, что они нас боятся.

Не думаете, что дело в финансах? Возможно в МОК зашевелились, потому что могут не добрать денег, рейтингов на телевидении?

На Олимпийские игры давно надо не обращать внимание, давать свой посыл и объяснять, что мы самодостаточны будем в своих соревнованиях, которые мы организуем. Уже не до церемоний. Нам даже париться об этом не стоит. Надо делать в спорте, как в политике. Должно быть доминирование наших идей, наших предложений.

Стоит ли нашим спортсменам выступать в нейтральном статусе, если зовут?

Я не имею права судить за всех. Есть мое мнение определенное, но не буду его высказывать. Уже это не мой уровень. И чтобы какой-то Лайшев вякал, «давайте не поедем, туда-сюда». Это уже этическая сторона проблемы. Это судьбы людей, тонкий момент.