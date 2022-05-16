Ренат Лайшев отреагировал на участие Трусовой в шоу Плющенко

Президент школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал корреспонденту «Татар-информа» участие фигуристки Александры Трусовой в шоу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Отметим, что она станет единственной представительницей группы Этери Тутберидзе в шоу «Союз чемпионов».

«Нет, это не означает, что Трусова вновь покидает группу Этери Тутберидзе. Просто у фигуристок сейчас более свободный график, и они ищут варианты, чем заняться. Ведь зарабатывать тоже надо. Все они стали звездами и имеют право на собственный выбор. До 1 сентября никаких изменений не будет», - заявил Лайшев нашему корреспонденту.

Также президент «Самбо-70» высказался о Евгении Плющенко. Напомним, между ними ранее случались конфликтные высказывания в СМИ.

«Я 50 лет работаю в этой сфере и имею право высказываться о нем. Плющенко великий фигурист, многое выиграл, но тренер – это совсем другое. Я считаю, что сначала надо, что-то сделать, а уже потом – разговаривать. А у него получается наоборот», - подчеркнул Лайшев.