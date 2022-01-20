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Спорт
20 января 2022  14:15
Артур Халилуллов

Ренат Лайшев: «Мнение Плющенко как тренера мало что значит»

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Президент школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» выбор состава сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, который объявила сегодня Федерация фигурного катания РФ.

Напомним, что женское одиночное катание России в Пекине представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко предлагал организовать контрольный прокат Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.

«Плющенко – великий спортсмен, никто не умаляет его заслуги, но в качестве тренера надо поработать и иметь опыт работы. Как спортсмен он может посоветовать, как специалист в области тренерской работы, мне кажется, его мнение мало, что значит.

Есть Горшков – олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, там очень мудрая федерация. И они совместно на тренерском совете федерации вместе с Тутберидзе решат, как правильнее», - заявил Лайшев.

Напомним, что тренерская группа Этери Тутберидзе выступает за «Самбо-70» и проводит тренировки на базе этой школы. 

#фигурное катание #евгений плющенко #олимпиада в Пекине
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