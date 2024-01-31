Ренат Лайшев: История с допингом Валиевой — выдумка и вранье

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Все обвинения фигуристки Камилы Валиевой в допинге не соответствуют действительности и были выдуманы представителями стран Запада нарочно. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал президент организации «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«Я считаю, эта вся история — это выдумка и вранье про нее. Она вынуждена не отрицать. Наверняка так ее проинструктировали, чтобы она признала и послабее были эти санкции. Весь Запад — обманщики и вруны. С ними нельзя иметь никаких дел», — поделился своим пониманием ситуации спортивный функционер.

Лайшев также подчеркнул, что независимо от решения Спортивного арбитражного суда (CAS) Валиева сможет продолжить карьеру и добьется больших успехов.

«Я в нее верю. У нее огромный потенциал и талант. И она будет продолжать. Но, естественно, мы переживаем за своих спортсменов, любим их и не можем быть равнодушными. Это всех видов спорта касается», — подчеркнул Лайшев.

Накануне CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Он также аннулировал все ее спортивные достижения с декабря 2021 года, включая звание олимпийской чемпионки. Подробнее о ситуации спортивный функционер высказался в интервью «Татар-информу» Лайшев о дисквалификации Камилы Валиевой: «На Западе — вруны. Они слабые, злобные люди».