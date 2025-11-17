Ренат Гайнутдинов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин наградил председателя госкомитета РТ по тарифам Рената Гайнутдинова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий документ был опубликован на сайте официальных правовых актов.

Медаль является высшей в системе наград Российской Федерации и вручается за особые заслуги в различных сферах деятельности, таких как наука, культура, машиностроение и другие.

Ранее президент РФ награждал семью из Татарстана орденом «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.