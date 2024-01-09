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Ренат Ахметзянов покинет пост замначальника Управления ЗАГС Кабмина РТ
Заместитель начальника Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Ренат Ахметзянов с 11 января покинет свою должность. Соответствующее распоряжение Кабмина республики подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Чиновник решил покинуть пост по собственной инициативе. Причиной этого в тексте документа назван «выход на государственную пенсию за выслугу лет».
Кандидат исторических наук Ренат Ахметзянов занимал должность замначальника Управления ЗАГС с 1 декабря 2015 года. До этого он с 2004 года работал в секретариате Председателя Государственного Совета РТ (главным референтом, главным советником, заместителем заведующего аналитическим отделом).
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