Ренат Ахметзянов покинет пост замначальника Управления ЗАГС Кабмина РТ

Ренат Ахметзянов в 2019 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель начальника Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Ренат Ахметзянов с 11 января покинет свою должность. Соответствующее распоряжение Кабмина республики подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Чиновник решил покинуть пост по собственной инициативе. Причиной этого в тексте документа назван «выход на государственную пенсию за выслугу лет».

Кандидат исторических наук Ренат Ахметзянов занимал должность замначальника Управления ЗАГС с 1 декабря 2015 года. До этого он с 2004 года работал в секретариате Председателя Государственного Совета РТ (главным референтом, главным советником, заместителем заведующего аналитическим отделом).