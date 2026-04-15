Ренат Абянов: «Театральная культура в арабских странах переживает ренессанс»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Традицию организации духовно-просветительских постановок переняли арабо-мусульманские страны, рассказал руководитель департамента культуры ДУМ РФ Ренат Абянов на пресс-конференции к Международной премии Священного Корана.

«Данную традицию переняли мусульманские страны. Они стали интегрировать подобные постановки в свои конкурсы, как дополнительный повод для собравшихся узнать что-то важное о своей религии», – рассказал глава департамента культуры ДУМ РФ.

Раньше, по словам Абянова, театральная культура в исламском мире развивалась в отдельных странах, например в Египте, в конкретном случае благодаря коптам, коренному населению страны.

«Сейчас театральная культура в арабских странах переживает ренессанс, потому что открываются театры, частым явлением становятся фестивали», – считает он.

Абянов также отметил, что московский конкурс чтецов Корана был признан лучшим зарубежным мероприятием в Арабских Эмиратах на праздновании юбилея шейха Зайда.

«Часто университеты и коранические центры брали [наши] сценарии и применяли у себя в странах. Примечательно, что каждый год мы старались приурочить [наши постановки] к году, объявленному в стране», – рассказал Ренат Абянов.