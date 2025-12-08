Ренас Калимуллин: «Однажды я судил, когда боролся нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов»

Борец на поясах Ренас Калимуллин совсем недавно стал чемпионом мира на турнире в ОАЭ. По случаю своей победы он дал интервью «ТИ-Спорту», где рассказал о впечатлениях от соревнований и насколько важно для него добытое золото.





Ренас Калимуллин: «Хоть борьба на поясах – это не самый популярный по всему миру вид спорта, на соревнования в ОАЭ прибыло достаточное количество достойных по уровню борцов»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Безусловно, для меня это золото очень много значит»

– Ренас, поздравляем с золотом на чемпионате мира по борьбе на поясах. Расскажите, насколько ценна для вас эта награда.

– Безусловно, для меня это золото очень много значит. Была проделана большая работа перед соревнованиями. Признаюсь, непросто было выступать, потому что мой обычный вес – это 80 килограммов. Сейчас же я выступал в ОАЭ среди спортсменов весом 90 кг. Небольшие трудности возникали, но я рад, что удалось со всем справиться.

– Насколько вам тяжело было набирать вес и выступать в непривычной для себя категории?

– Проблем с весогонкой у меня не было. А вот на соревнованиях действительно было непросто. Эти 10 кг ощущаются прилично (улыбается). Все-таки в категории 80 кг я выступал много лет до этого и, как правило, не ощущал конкуренции. На этих же соревнованиях за золото пришлось побороться.

– На соревнования в ОАЭ прибыло порядка 350 борцов из 35 стран. Ощущалась высокая конкуренция?

– Вы знаете, да. Хоть и борьба на поясах – это не самый популярный по всему миру вид спорта, на соревнования в ОАЭ прибыло достаточное количество достойных по уровню борцов.

– А из каких частей света самые сильные борцы на поясах?

– Наверное, из Азии. У них очень популярна борьба, там чтут и любят единоборства, поэтому и на поясах они выступают очень неплохо.

«Не думаю, что в ближайшем будущем борьба на поясах войдет в программу Олимпийских игр»

– Какое впечатление у вас оставили ОАЭ?

– Самые положительные. Я очень люблю выступать на международных стартах, так как это замечательная возможность посмотреть мир. Турнир в ОАЭ был организован на самом высоком уровне. Жаль, зрителей было не так много на соревнованиях. Но я полагаю, что это как раз таки из-за специфики страны. Видимо, борьба в ОАЭ не очень популярна. Сама страна очень красивая. Климат, правда, не самый комфортный для жизни (улыбается). Жарковато было. Но погулять было где, с удовольствием прошелся по торговым центрам, побывал в магазинах, которых у нас нет в России, так скажем. Еще отмечу еду – здесь она практически везде халяль, поэтому вообще не возникало вопросов, где можно перекусить. Все очень вкусно.

– Как вы считаете, есть ли потенциал у борьбы на поясах дорасти, например, до программы летних Олимпийских игр?

– Признаюсь, никогда этим вопросом не задавался. На сегодняшний день все же борьба на поясах больше локальный вид спорта. Да, у нас в Татарстане он очень популярен, Министерство спорта постоянно организовывает замечательные турниры, съезжается множество спортсменов. То есть у нас уделяют достаточно внимания борьбе на поясах. В мире же картина несколько другая. Для большинства стран борьба на поясах – спорт очень экзотический. У них может просто не быть борцов, которых они могли бы направить на Олимпийские игры. Поэтому я думаю, что в ближайшем будущем навряд ли борьба на поясах появится в олимпийской программе.

– Но вам бы хотелось этого?

– Отвечу как классический спортсмен: чем больше соревнований – тем лучше.

«Однажды я судил, когда боролся нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов»

– В своих прошлых интервью вы мало рассказывали о своих увлечениях. Чем интересуетесь в свободное от борьбы время?

– Могу себя назвать хоккейным болельщиком. Слежу за играми «Ак Барса», когда есть возможность.

– Довольны тем, как команда выступает в этом сезоне?

– В таблице вроде пока идут хорошо, но, конечно, самое главное, чтобы клуб удачно в плей-офф выступил. Такая большая команда, как «Ак Барс», должна идти только за Кубком.

– Есть ли у вас любимый игрок в составе «Ак Барса»?

– Любимого как такового нет.

– Может быть, с кем-то удавалось пересечься лично?

– Да, однажды я был судьей, когда боролся Артем Лукоянов. Он захотел попробовать себя в борьбе на поясах на одном из мероприятий, куда был приглашен. И вот меня поставили судить этот поединок.

– Как оцените Артема Лукоянова в амплуа борца?

– Очень хорошо боролся. Он же по фактуре своей габаритный хоккеист, на льду играл всегда в силовой хоккей, поэтому у него и физика для борьбы отличная была, и с духом, характером все в порядке.