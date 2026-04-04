Ремпал и Кузнецов, мемы и 94-я минута: почему «Салават» – главное украшение плей-офф

Всего полгода назад «Салават Юлаев» выглядел главным аутсайдером, а сегодня – хедлайнер всего Кубка Гагарина. «ТИ-Спорт» разбирает, как дерзкая связка Кузнецова и Ремпала превратила Уфу в главный сюжет плей-офф. А также прикидывает расклады в предстоящей битве Уфы против ярославского «Локомотива».





«Салават Юлаев» в сезоне 2025/2026: от аутсайдера Востока до участника второго раунда Кубка Гагарина

Пожалуй, именно «Салават Юлаев» стал тем единственным бриллиантиком, который хоть немного скрасил довольно предсказуемый и лишенный больших интриг первый раунд Кубка Гагарина – 2026. Более того, именно Уфа в целом стала командой-хедлайнером всего нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги. Кто вообще в последний раз совершал такой гиперпрыжок, как уфимская команда в нынешнем сезоне? Всего за шесть месяцев «Салават Юлаев» поднялся со дна таблицы и полной безнадеги, после чего сразу залетел во второй раунд плей-офф, где будет противостоять действующему обладателю Кубка Гагарина.

Преображение уфимского «Салавата Юлаева» в текущем сезоне — это вообще готовый сценарий для классного спортивного блокбастера. Осенью Уфа заигралась в «бюджетный аскетизм», отказавшись практически от всех своих лидеров, что едва не стоило клубу идентичности. Три победы в пятнадцати матчах и статус аутсайдера в Восточной конференции казались приговором, а продажа Александра Хмелевского в Казань за баснословные 240 миллионов рублей — окончательной капитуляцией.

Однако именно этот момент стал отправной точкой для перерождения Уфы. В спортивном менеджменте редко удается потерю последнего лидера обратить в энергию для развития, но Баширову и Козлову это удалось. Деньги от трансфера Хмелевского пошли не на закрытие дыр, а на точечное усиление, которое вернуло команде баланс. Именно возвращение Шелдона Ремпала стало катализатором: его 13-матчевая результативная серия доказала, что система Козлова способна генерировать голы, если в ней есть исполнители нужного калибра. По сути, Уфа сохранила лучшего из легионеров прошлогоднего состава. Как видим, Александр Хмелевский в «Ак Барсе» уже совсем не тот, что был в лучшие годы в Уфе. Да и Нэйтан Тодд, не сказать чтобы стал лидером «Ак Барса» с ходу, хоть и приносит немало важных очков.

Шелдон Ремпал снова сделал так, чтобы легионерское звено Уфы называли если не лучшим, то одним из. Его новое сочетание с соотечественниками Броссо и Родуолдом стабилизировало игру в большинстве, превратив «Салават» из предсказуемого середняка в тактического хамелеона.

Финальным и, пожалуй, самым важным элементом этой трансформации стал психологический фактор Евгения Кузнецова. Его появление в Уфе многие воспринимали скептически, ожидая «доигрывания» за большие деньги. Периоды в СКА, а потом и в «Магнитке» ни у кого доверия не вызывали — слишком много проблем и сложностей в отношениях с наставниками Романом Ротенбергом и Андреем Разиным. Но на то он и Виктор Козлов, что, похоже, умеет найти подход к каждому.

В Уфе Кузнецов стал ментальным мотором коллектива. Решение Козлова определить его во второе звено к Сучкову и Жаровскому оказалось удачным ходом. Опыт Кузнецова не просто добавил мастерства, он «раскрепостил» молодежь, превратив вчерашних резервистов в полноценную боевую единицу. Уфа перестала бояться ошибок, а ироничная уверенность Кузнецова в раздевалке вытеснила осеннюю депрессию. Проход первого раунда стал логичным завершением процесса, где из пепла политики экономии выросла команда с чемпионскими амбициями, доказавшая: свет в конце тоннеля виден только тем, кто не боится менять маршрут на ходу.

Кузнецов + Ремпал = лучшее зрелище первого раунда Кубка Гагарина

Серия с «Автомобилистом» могла оказаться такой же скучной, как и большинство других, если бы не жемчужина в шестом поединке, когда «качели» получили сумасшедшую развязку на последних секундах матча. Когда уфимцы пропустили гол за 30 секунд до конца третьего периода и казалось, что это похороны надежд «Салавата» завершить серию дома, камера показала Козлова. Его лицо не выражало ни паники, ни злости на подопечных — только задумчивость. Коуч просто размышлял, что можно придумать еще, чтобы спасти игру. А чудо, которое сотворил Шелдон Ремпал за 4 секунды до конца игры в безнадежной ситуации, когда екатеринбуржцы закрыли уфимцев в их зоне и не давали даже шанса попробовать отыграться, должно стать хайлайтом всего Кубка Гагарина.

А в эпизоде с победным голом на 81-й минуте встречи Кузнецов продемонстрировал то самое «касание гения», за которое его ценят по обе стороны океана. Его хладнокровная передача из-за ворот на пустой угол — это эталон игрового интеллекта. В тот момент, когда у всей остальной команды ноги буквально наливались свинцом от усталости, Евгений нашел единственно верное решение, буквально вложив шайбу в крюк Ремпалу. Пожалуй, именно эта парочка делает плей-офф интересным.

Нельзя не отметить и колоссальный вклад вратарской линии уфимцев, которая выдержала сумасшедший натиск уральцев в основное время. Семен Вязовой получил «лучшего игрока» в победной раздевалке даже на фоне подвигов Ремпала и Кузнецова неспроста.

«Салават» в этой серии предстал коллективом, способным трансформироваться по ходу игры: от бесшабашной атаки до максимально плотной и вязкой обороны. Умение «юлаевцев» блокировать броски и пластаться под шайбу в меньшинстве стало фундаментом, на котором Кузнецов и компания строили свои контратаки.

Проход «Автомобилиста» в шести матчах снимает многие вопросы к штабу Виктора Козлова. Уфа доказала, что способна побеждать системного и неудобного соперника, не изменяя своей атакующей философии. Сейчас «Салават» выглядит максимально опасным. Команда поймала кураж, а наличие в составе Ремпала и Кузнецова, способных в одиночку перевернуть ход любой серии, делает уфимцев непредсказуемой силой для любого оппонента.

Стоит отметить, что классно продолжает работать и медиаслужба «Салавата» даже после ухода оттуда предыдущего главы отдела Дениса Таипова и его сммщика. Только за один победный вечер четверга, когда «Автомобилист» был окончательно повержен, соцсети клуба выстрелили канонадой мемов: от «Форсажа» до Аршавина. Итог — более миллиона просмотров. В Уфе по-прежнему умеют делать качественный виральный контент.

Зажили ли раны прошлогодней серии? Что «Салават» ждет в серии с «Локомотивом»

Не видим смысла провозглашать «простые истины», что «Локомотив» в этом противостоянии будет безусловным фаворитом. Даже с учетом перемен в ярославской команде и нового тренерского штаба, это все еще та система, которая способна задавить кого угодно.

Важны подоплеки этого противостояния. Во-первых, в Уфе еще не зажили раны после прошлогодней полуфинальной серии этих соперников, когда в третьем матче при счете 2:3 в пользу «Локомотива» за две минуты до сирены «Салават Юлаев» забросил шайбу в большинстве, которая могла перевести игру в овертайм, но гол Александра Хмелевского был отменен.

Даже обычно дипломатичный и сдержанный Козлов позволил себе оценку судейства: «Сегодня было безобразие... Мы считаем, что гол был чистым, но решение принимаем не мы».

Интересно и новое возвращение Александра Радулова в плей-оффную Уфу. Теперь «Тасманский дьявол» ведет за собой другую команду, с которой намерен взять второй Кубок подряд.

В этой серии одного куража для громкой сенсации Уфе может не хватить. Серия с «Автомобилистом» показала, что «Салават» остается далеко не безгрешным в обороне. Нужно понимать, что Екатеринбург — исторически комфортный соперник для юлаевцев, который часто пасует в решающие моменты. «Локомотив» Боба Хартли — это совсем другая история. Ярославцы обладают глубиной состава, железной дисциплиной и умением превращать игру в закрытый сейф, ключи от которого есть только у их тренера.

В то время как «Салават» выгрызал победу в изматывающем марафоне, «Локомотив» методично разобрался со «Спартаком», затратив минимум нервов и обеспечив себе полноценный отдых. Да, красно-белые навязали борьбу и показали, что с этим «Локомотивом» эпизодически можно бороться на равных. Но в конечном итоге «железнодорожники» дожали москвичей, что лишь подчеркнуло умение ярославцев побеждать в равных концовках и овертаймах.

Уфимская атака наверняка найдет лазейку и не позволит сопернику уйти с «сухим» счетом, но команде Виктора Козлова придется совершить чудо, чтобы этот бронепоезд сошел с рельсов.