Ремонтные работы во дворах Пестречинского района начнутся в конце апреля

В конце апреля — начале мая в Пестречинском районе начнутся ремонтные работы по президентской программе «Наш двор». Об этом «Татар-информу» рассказали в муниципалитете.

В общей сложности в 2022 году в Пестречинском районе обновят 19 дворов многоквартирных домов. Это 12 дворов в селе Ленино-Кокушкино, пять — в селе Пестрецы и один — в селе Кощаково.

«На днях приезжали дорожные службы, проектанты и кураторы программы „Наш двор“. Мы рассмотрели итоговые схемы, которые будут реализованы в этом году. На сегодняшний день идет окончательное редактирование схем и предоставление их жителям района. Работы планируем начать в начале мая, даже в конце апреля, ждем, когда подсохнет немного», — уточнил замруководителя исполнительного комитета Пестречинского района РТ Рамиль Шайхутдинов.

Комиссия в составе сотрудников исполкома района, дорожных компаний и кураторов побывала в Пестрецах, Кощакове и Ленино-Кокушкине.

По словам собеседника, в этом году на обновление территорий планируется выделить 28,6 млн рублей. Из них лимит на дорожные работы — 20,6 млн рублей, на малые архитектурные формы — 4 млн и на освещение — 4 млн рублей.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент республики Рустам Минниханов. За время реализации программы у более чем 2 млн жителей Татарстана появятся новые комфортные дворы — в сумме их будет 6923. А в 2022 году будет благоустроено 1200 дворов за 9 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».