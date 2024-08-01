Ремонтировать и обслуживать авто в России стало на 31% дороже

Средний чек за техобслуживание и ремонт машины в России вырос за последний год на 31,4% или до 9,6 тыс. рублей.

Согласно исследованию сетей автосервисов, владельцы новых авто (возрастом до 3х лет), тратят на ремонты 8,5 тыс. рублей. Но таких приезжает в серсис около 5%. Еще 8% приезжающих – владельцы 4-5 летних машин. Они тратят в среднем на ТО 9,5 тыс. рублей, пишут «Известия».

Владельцы машин, которым 6-9 лет отдают за ремонт 10,3 тыс. рублей. По статистике доля таких посетителей составляет 17%. Больше всего приезжают люди, ездящие на 10-14 летних авто (36%). Они тратят на замену запчастей и прочего 10,7 тыс. рублей. Люди, владеющие более старыми тачками, тратят на ремонт 9,5 тыс. рублей. В среднем доля таких граждан на СТО - 35%.

По словам директора сети автосервисов Fit Service Татьяны Овчинниковой, дорожание ремонта авто – это следствие кадрового голода и роста зарплат у мастеров ремонта. Также в среднем, по наблюдениям аналитиков сети, автолюбители стали тщательнее ухаживать за своими «железными конями». Так, встречается все больше водителей, которые за один визит стремятся решить максимум проблем по машине.