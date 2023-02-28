Ремонт здания Госансамбля РТ на ул. Островского обойдется в 147 млн рублей

Главное инвестиционно-строительное управление РТ (ГИСУ РТ) 27 февраля объявило тендер на строительно-монтажные и иные работы по ремонту и реставрации, в том числе установку и монтаж оборудования, в зданиях Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля и Госансамбля песни и танца РТ. Общая сумма, которую бюджет Татарстана готов направить на эти цели, составляет 263,65 млн рублей.

Почти в 146,8 млн рублей из общей суммы оценены предстоящие ремонтно-реставрационные работы исторического здания по Островского, 2, где размещается Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Как ранее сообщал «Татар-информ», руководство и коллектив учреждения публично просили принять решение о капитальном ремонте здания – и в первую очередь крыши, или о размещении учреждения в альтернативном помещении – например, переселить коллектив в здание первого аэропорта Казани.

Крыша здания Госансамбля РТ на Островского, 2. Фото: © Оксана Романова/ «Татар-информ»

«В минувшем году я направляла докладные на имя Раиса РТ по ситуации со зданием Госансамбля республики на улице Островского. Хорошо, если так быстро удалось им [получить финансирование]», – прокомментировала информагентству помощник Раиса РТ Олеся Балтусова.

Госансамбль песни и танца РТ новость об объявлении тендера на ремонто-реставрационные работы обрадовала. Директор учреждения Юрий Жуков напомнил, что предыдущие работы в исторической постройке проводились в 1997-1998 годах, а здание все время находится в состоянии интенсивной эксплуатации.

«Эта новость, конечно, приятная. Это значит, что процесс входит в реальную стадию. Мы понимаем, что впереди будут еще торги, и нам бы хотелось, чтобы сумма не снижалась, потому что объемы работ большие в виду сложного состояния здания. И мы надеемся, что в проектно-сметной документации все это учтено. Главное в предстоящем ремонте для нас всё, но в первую очередь дырявая крыша, от которой и страдает само здание. Мы надеемся, что этих финансов хватит, чтобы произвести качественный и достойный ремонт. Нам очень важно, чтобы все было сделано таким образом, чтобы здание в дальнейшем еще много лет служило репетиционной базой Госансамблю Татарстана. Наше здание служит для нас отправной точкой основной деятельности, и мы понимаем предстоящие неудобства, но готовы к ним. Потому что в дальнейшем нам здесь будет жить легче, проще и интереснее. Надеемся, что тендер выиграет достойная компания», – сказал Юрий Жуков.

Необходимые ремонтно-реставрационные работы в здании Татарского академического государственного театр оперы и балета имени Мусы Джалиля в ГИСУ оценили почти в 116,9 млн рублей. Как ранее сообщал ряд региональных СМИ, якобы в такую сумму был оценен ремонт аварийной крыши театра. Однако в самом учреждении культуры информацию о плачевном состоянии кровли «Татар-информу» опровергли.

«Никакого заявления о признании аварийности крыши нет. Откуда появилась данная информация – неизвестно. При эксплуатации здания с течением времени неизбежно возникают разного рода повреждения. Предыдущие ремонтные работы в здании ТАГТОиБ имени Мусы Джалиля велись в 2018 – 2020 годах. Размещение ГИСУ РТ тендера в Единой информационной системе "Закупки" на выполнение строительно-монтажных и прочих работ по ремонту и реставрации крыши театра – стандартная процедура», – подчеркнули в Театре оперы и балета Казани.