«Ремонт» затянулся: почему обещанный званковский кумыс до сих пор не появился?

Цех по производству кумыса на базе «Племконзавода Казанский» в деревне Званка Пестречинского района был закрыт на «ремонт» еще в мае 2020 года. Прошло полтора года, ходят слухи о том, что конезавод и вовсе закрывают, лошадей и земли распродают. Корреспондент ИА «Татар-информ» попыталась выяснить, насколько эти слухи соответствуют действительности.

Выяснение обстоятельств мы начали со звонка директору завода Марату Гильфанову. «Без комментариев. До свидания», – ответил он. Звонки на номера, указанные на разных сайтах, тоже не дали результата, ответа мы так и не получили. Казалось бы, если бы все было хорошо, нам бы ответили, обычно в таких случаях руководители идут на контакт, начинают рассказывать о выполненных работах, а тут…

Марат Гильфанов Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Это уже не конезавод, а овцезавод»

Нам удалось связаться с экс-директором «Племконзавода Казанский» Марселем Хайруллиным.

«Это ведь уже не конезавод, а овцезавод. Если посмотрим программы, статистику – там лошадей почти не осталось. В мое время там насчитывалось порядка 600 голов лошадей, а сейчас – 150 лошадей и столько же овец. Производство кумыса остановлено, цех закрыли. Конечно, кумыс – дело сложное, затратное: нужен дояр, содержание цеха, реализация продукции, реклама, бутылки, этикетки, лицензия. По истечении срока лицензии вроде как все и забросили. Там идут легкими путями. Кумыс и тогда был не особо рентабельным, но «Племконзавод Казанский» работал, наши кони участвовали в скачках в Москве. Сейчас у скакунов конезавода ни одного призового места в соревнованиях.

«Там насчитывалось порядка 600 голов лошадей, а сейчас – 150 лошадей и столько же овец» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Завод принадлежит «Татспиртпрому». Деньги у них есть, неужели не нашлось бы средств на содержание одного завода… Работать там некому, человек десять, наверное, трудится. Очень жалко наблюдать такую картину, я собирал этих коней по всей России, а они их распродали.

У нас покупают хоккеистов, футболистов за большие деньги, уделяли бы и конезаводу такое внимание. Хорошо бы рассмотреть возможность субсидирования», – прокомментировал Марсель Хайруллин.

Он также подчеркнул, что в народе существует такое понятие, как «проклятие лошади».

Почему цель Василя Шайхразиева не достигнута?

В прошлом году, когда в мае цех по производству кумыса закрылся, заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Федерации коневодства и конного спорта РТ Василь Шайхразиев поставил цель возобновить работу завода.

«Завод кумыса в деревне Званка Пестречинского района приостанавливает деятельность на время ремонта. Мы ставим цель возобновить его работу, хотим оказать поддержку производителям кумыса, постараемся возродить то, что у нас уже есть», – сказал тогда Василь Шайхразиев.

Мы обратились к нему с вопросом, почему цели не были достигнуты.

Василь Шайхразиев: «Дело не идет к закрытию. Сейчас речь идет о том, как сделать производство эффективнее, улучшить качество» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

– Вы поставили цель возродить работу завода, почему же дело идет к закрытию?

– Дело не идет к закрытию. Сейчас речь идет о том, как сделать производство эффективнее, улучшить качество. Слухи ходят, но решения пока не принято. Завод еще не открылся после реконструкции. Сменился директор, вероятно, слухи связаны со сменой руководства. О будущем завода пока ничего сказать не могу, потому что конкретных новых планов еще не видел. Он принадлежит ипподрому, там сейчас новый руководитель. Он должен представить планы будущего ипподрома и Званки. Только после этого можно о чем-либо говорить, пока я с его планами не ознакомлен», – сказал Василь Шайхразиев.

Марат Айдарович Гильфанов назначен директором Казанского ипподрома 7 октября. Одновременно он руководит и «Племконзаводом Казанский». В Минсельхозпроде РТ подтвердили, что он остается на своей должности на конезаводе.

«Восстановлению не подлежит»

Риф Димиев руководил «Племконзаводом «Казанский» с 1983 года на протяжении почти двух десятков лет. Он считает, что возрождение конезавода уже невозможно.

«Даже после выхода на пенсию я продолжал работать исполнительным директором. Мы разводили коней, ради дополнительного заработка растили бычков. Были деньги, был кумыс – все хорошо, работаем. И вдруг сменяется руководство. У этих людей не было опыта в сфере коневодства.

Цех по производству кумыса на базе «Племконзавода Казанский» был закрыт на «ремонт» еще в мае 2020 года Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Когда я уходил, на заводе оставалось больше 500 голов, в том числе с бычками, потом поголовье уменьшилось в разы. Стали разбирать помещения, агрегаты для сушки зерна. Работники завода обратились ко мне со слезами, жаловались, что все разрушается, просили обратиться к Минтимеру Шариповичу. Я пришел к нему, рассказал о том, что происходит на заводе.

“Очень интересно получается, работники конезавода плачут, что завод закрывается. Когда работали мы, насчитывалось почти 600 голов коней, поголовье снизили, производство кумыса остановили”, – рассказал я ему. “Да ты что, а его работу можно возобновить?” – удивился Минтимер Шарипович. Через неделю на конезавод приехала целая делегация.

Это происходило года два-три назад. Перед лошадьми лежали тюки гнилого сена, а дело-то было летом! Мы летом пасли их на лугу, а тут в разгар лета лошадей гнилым сеном кормят, неужели нельзя просто открыть ворота и выпустить в поле? Через некоторые время цех кумыса запустили, стали разводить коней, а через два-три года снова все встало. Сейчас там почти ничего не осталось.

В свое время мы получили Красное Знамя за высокие показатели в растениеводстве, заняли второе место по разведению жеребят и были награждены автомобилем «Москвич». Завод процветал. А сейчас... Землю распродали. Мы закупали по 100 жеребят – сейчас берут около 20. Так и поголовье упало.

«Земли, где расположен конезавод, стоят дорого и подходят для строительства. Если раньше заводу принадлежало 2100 гектаров, то сейчас осталось всего 500-600 гектаров» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Званковские земли, где расположен конезавод, стоят дорого и подходят для строительства. Если раньше заводу принадлежало 2100 гектаров, то сейчас осталось всего 500-600 гектаров. Можно сказать, что завод ликвидирован, восстановлению не подлежит, вернуть завод – все равно что воскресить мертвого из могилы», – сделал неутешительный прогноз Риф Димиев.

«Зачем закрывать работающий завод?»

Мы пообщались с женщиной, проработавшей на «Племконзаводе Казанский» долгие годы. Она уволилась в 2020 году.

«За четыре года с завода уволились почти все работники, работать было очень тяжело. Нам приходилось трудиться за двоих, за троих. Сейчас поговаривают, что лошадей продают, туда никто не хочет идти работать. Мы там работали, когда завод процветал, и очень жалко наблюдать, как его разрушают», – сетует бывшая работница завода.

Ильяс Сафин работал на предприятии зоотехником, ушел в 2016 году. Он живет в деревне Званка и поэтому в курсе дел завода. Его супруга в свое время так же ухаживала за питомцами конезавода.

«За четыре года с завода уволились почти все работники, работать было очень тяжело» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Ходят слухи, что завод хотят закрывать. Сюда за кумысом приезжали даже из других районов. А они взяли и закрыли цех. А ведь спрос на продукт есть. Люди удивляются – зачем закрывать работающий завод? В 80-м году марийцы приезжали перенимать наш опыт, сейчас у них налаженное производство кумыса, а наш взяли и уничтожили. Все условия, оборудование были, нужно было просто работать. Там уж вроде и рабочих всех распустили…

Там один работник и за механика, и за тракториста, и за водителя. А другой, слесарь – и завток, и завсклад, и конюх. Жалеют бедных питомцев, не оставляют лошадей, их там около 100 еще осталось. Правда, привозят работников из Марий Эл, а как они запьют, снова работать некому. Хороших работников выгнали», – поведал Ильяс Сафин.

Ильяс абый рассказал, что на «Авито» есть объявление о продаже лошадей, опубликовал его некто Рузаль. Объявление действительно есть, в адресе указано – Званка. Тот же человек опубликовал объявление о продаже овец. По словам «продавца», лошади принадлежат хозяйству, название которого назвать он отказался. По его словам, было 5-6 «бракованных» лошадей, но, вероятно, их уже реализовали. Точную информацию предоставить не может, якобы, потому что находится в отпуске.

Фото: скриншот объявления на сайте Avito

«На базе конезавода хотели сделать центр разведения лошадей татарской породы»

С вопросами о судьбе «Племконзавода Казанский» я обратилась в Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ. На мои вопросы ответил ведущий советник сектора производства молока и мяса отдела развития отраслей животноводства Айрат Хабибуллин.

«На данный момент на «Племконзаводе Казанский» продаются животные. Это частное хозяйство, относящееся к обществу «Татспиртпром», мы не вправе им давать указания. На базе конезавода думали сделать центр разведения лошадей татарской породы. Примерно две недели назад районное управление сообщило о реализации животных. Причины нам не известны.

«Нужно учитывать, что в текущем году ситуация по заготовке кормов выдалась тяжелой. У них там тяжеловозы, может быть нехватка места, вероятно, не хватает средств для закупки корма» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Нужно учитывать, что в текущем году ситуация по заготовке кормов выдалась тяжелой. Это тоже нужно учесть. У них там тяжеловозы, может быть нехватка места, вероятно, не хватает средств для закупки корма. Это частное хозяйство, и они не обращаются к нам за помощью. На ипподроме у них есть и спортивные лошади, на них мы выделяем субсидию, с этой стороны нет никаких трудностей.

Нельзя сказать, что дело идет к закрытию, может быть, есть другие планы. Может быть, будет построен новый цех, мы ведь не знаем», – сказал Айрат Хабибуллин.

Сейчас в Татарстане всего в двух КФХ делают кумыс. Полезный напиток производит Шайдулла Салахов в Арском районе и Салават Саубанов в Ютазинском районе.

Земли конезавода отдаются под строительство индивидуального жилья

Я связалась с главным зоотехником Управления сельского хозяйства и продовольствия Пестречинского района Халимом Гатауллиным. Он был в Казани, но на мои вопросы ответил и подтвердил факт продажи лошадей. «Они отчитываются нам только по поголовью. Насколько помню, у них было 99 голов. Точнее сказать не могу, мы и сами не можем на них выйти», – сказал он.

Позже он все же предоставил информацию по данному хозяйству.

По данным управления, за 9 месяцев 2021 года хозяйство не получило прибыли, а убыток составил 38 млн 491 тыс. рублей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По данным Управления сельского хозяйства и продовольствия района, в течение года хозяйство закупило 25 жеребят, продало 97 голов лошадей. Больше половины (58 голов) реализовано в октябре и ноябре. По данным на 17 ноября, в хозяйстве насчитывается 124 лошади, из них 25 находятся на Казанском ипподроме, остальные – в Званке.

В 2021 году министерством на растениеводство хозяйству было выделено 591 525 рублей, в 2020 году на растениеводство выделено 533 540 рублей, на племенных лошадей – 6 млн 290 тыс. рублей. В 2019 году на растениеводство хозяйство получило поддержку на сумму 988 600 рублей.

По данным управления, за 9 месяцев 2021 года хозяйство не получило прибыли, а убыток составил 38 млн 491 тыс. рублей.

Бухгалтерский учет и финансовые перечисления хозяйства можно найти в интернете. Согласно этим данным, в последний раз хозяйство получило прибыль в 2018 году. В 2019, 2020 годах показатели отрицательные, то бишь работали в убыток (в 2020 году составил 16 млн рублей). Текущий год тоже не обещает быть прибыльным.

Может быть, они решили скрываться и не выходить ни с кем на связь? Только вот шило в мешке не утаишь, и, как нам стало известно от нашего источника, сейчас земли завода активно распродаются под строительство индивидуального жилья. А это значит, что в скором времени здания конезавода могут быть снесены.

Вырисовываются два варианта развития событий. Первый: земли, лошади продают и «Племконзавод Казанский» исчезает с лица земли. Второй вариант: все распродают, на новом месте строят новый завод, новый цех кумыса, все хорошо, все довольны. Только вот второй вариант больше похож на сказку…