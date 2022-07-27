Ремонт улицы Центральная в Салмачах завершен на 65%

В казанском жилмассиве Салмачи продолжается ремонт улицы Центральная. По данным Миндортранса РТ, работы завершены на 65% от плана.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 3,5 километра. На этом пространстве будет уложен верхний слой покрытия из высокопрочного асфальтобетона, отремонтированы тротуары, заменены 7,7 погонных метра бортовых камней.

Рабочие уже завершили фрезеровку изношенного полотна на площади 14,3 тыс. кв. метров, устройство выравнивающего слоя покрытия на площади 14,5 тыс. кв. метров, причем на 5,6 тыс. из них проведена замена дорожной одежды. Бортовые камни появились на участке площадью 2,99 тыс. кв. метров.

«В дальнейшем здесь запланированы установка 84 дорожных знаков, пешеходных ограждений 440 п.м, 16 остановочных павильонов и нанесение дорожной разметки», — добавили в пресс-службе ведомства.

Работы на улице Центральной проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу президента РФ Владимира Путина.