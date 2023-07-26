Ремонт участка проспекта Хасана Туфана в Челнах обошелся в 230 млн рублей

В Набережных Челнах завершен ремонт участка автомобильной дороги на проспекте Хасана Туфана (от ул.Раскольникова до проспекта Сююмбике). Протяженность отремонтированного участка составила 3,4 км. На работы из бюджета Татарстана было направлено 230 млн рублей.

Рабочие расширили проезжую часть, обустроили тротуар и велосипедную дорожку, установили новые опоры освещения со светодиодными светильниками, проложили кабельную линию. Кроме того, на участке установили шесть светофоров, четыре остановочных павильона, дорожные знаки, металлические ограждения, нанесли разметку на всей проезжей части, озеленили прилегающую территорию.

Как сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин, в настоящее время в Набережночелнинской агломерации работы ведутся на четырех объектах, на четырех участках работы уже завершены. «На сегодняшний день выполнение составляет 65%», – сказал он.

Работы на участке проспекта Хасана Туфана проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря ему с 2019 по 2023 годы в Набережночелнинской агломерации отремонтировано более 200 км дорог регионального и местного значения.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

