Ремонт трех участков автодорог в Татарстане обойдется почти в 400 млн рублей

В Татарстане за 395 млн рублей обновят три участка автодорог общего пользования. Соответствующие тендеры появились на портале госзакупок.

Так, капитально отремонтируют участок дороги Балтаси — Атня — км 22+460 — км 23+650. Его протяженность составляет 1,19 км. Согласно графику, завершить ремонт планируют до 24 октября текущего года. Его стоимость составит 93 млн рублей.

Самый длинный участок предстоит обновить на трассе Большая Атня — Чепчуги, км 7+455 — км 9+608. Его протяженность — 2,153 км. Работы развернутся в Атнинском районе Татарстана и продлятся до 7 ноября.

Дороже всего оценены работы на дороге Старое Дрожжаное — Татарские Шатрашаны — Городище — более 176 млн рублей. На ремонт участка км 5+000 — км 7+000 отведен срок до 16 октября. Рабочим предстоит обновить отрезок длиной в 2 километра.

Заказчиком выступает Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Миндортрансе РТ. Финансирование выделят из федерального и республиканского бюджетов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»